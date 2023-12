Sharon Osbourne dice que “parecía un cíclope” por una de sus últimas cirugías estéticas

Debido a que siempre está muy pendiente de la imagen que proyecta en los demás, Sharon Osbourne decidió, en octubre de 2021, someterse a una nueva cirugía estética para que su rostro se viera más terso y radiante, pero los resultados fueron devastadores para la conductora de 71 años.

“Fue lo peor que hice en mi vida. ¡Parecía un cíclope!”, reconoció, recientemente, en una entrevista.

“Me había quedado un ojo aquí y otro más abajo, pero no solo eso: mi boca estaba totalmente torcida”, le contó Osbourne al periódico británico The Times. También reveló: “Tuve que esperar a que las heridas sanaran totalmente para volver a entrar al quirófano y corregir ese horror”.

Aquel lifting fue el tercero al que se expuso a lo largo de su vida. La primera vez que entró a un quirófano con fines estéticos, según ella misma contó en su libro autobiográfico Unbreakable, de 2012, fue en 1987. En 2002, volvió a repetir la experiencia.

“¿Por qué lo hice esta vez? Por vanidad. Por ego. Es muy halagador escuchar a los demás decir que estás muy bien para tu edad”, explicó. De todos modos, aclaró: “Sé muy bien cómo luzco realmente. Cuando me miro al espejo, veo mi verdadero yo”.

Si bien esta es la primera vez que aborda el tema dando detalles, a principio de este año, Osbourne aseguró en una entrevista con The Sun que nunca más volvería a hacerse un lifting en su vida.

“Ese procedimiento me desanima y me asusta”, indicó. Y agregó: “Realmente, creo que me precipité con el último ‘lavado de cara’ y ahora estoy totalmente convencida de que eso no es para mí. Sé que el tiempo está en mi contra, pero no puedo hacerlo de nuevo”.

Además de los tres liftings, Sharon Osbourne reconoció haberse sometido a una reducción de abdomen, implantes mamarios, un estiramiento de la piel de piernas y brazos. También, en varias ocasiones, recurrió a las aplicaciones de botox y rellenos.

