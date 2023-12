Carlo Ancelotti definirá con el Real Madrid si buscarán fichajes en el mercado de invierno

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, declaró este miércoles que se sentará con el club a estudiar si será conveniente que ingresen al mercado de fichajes invernal en enero para conseguir un reemplazo defensivo que compense la lesión de ligamentos cruzados que sufrió el austríaco David Alaba.

Según el propio Ancelotti una firma en enero no es segura y aclaró que tampoco hay prisa porque el mercado dura abierto hasta finales del mes de enero y ni siquiera ha llegado el nuevo año.

“Decir que no vamos a fichar, no. Hemos hablado con el club y lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado de enero termina el 31 y buscaremos la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa. Intentaremos terminar bien con el partido de mañana y luego tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible”, comentó antes del dueño frente Alavés.

Al ser cuestionado sobre si ya barajaban algún nombre para la defensa, en especial el defensa Rafa Marín, cedido por el club al Alavés, Ancelotti negó toda posibilidad de mencionar o confirmar algún jugador

“No es el momento de dar nombres. Si hay una posibilidad que pensamos que es una buena decisión para el club la vamos a hacer. Tenemos el tiempo para pensarlo. No te digo si me gustaría o no fichar a alguien. Te digo que lo vamos a pensar, juntos, para tomar la mejor decisión para la plantilla”, comentó

Sin desvelar si el Real Madrid va a fichar a un central o no, habló de la posibilidad de que el francés Aurelien Tchoaueméni vuelva a actuar de central, como hizo en un partido contra Osasuna.

“A Tchouaméni no le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta de lateral. Él está convencido de que si hay una emergencia, va a jugar de central; pero su futuro en el Real Madrid es como pivote”, explicó.

Un Ancelotti que ponderó cómo su plantilla se ha repuesto a los problemas de lesiones, con tres lesiones graves de rodilla -Alaba, Courtois y Militao- y 22 bajas en lo que va de temporada.

“Es un momento de la temporada muy complicado, esa es la verdad. Afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores, que lo están sacando adelante. No tenemos un trabajo especial, tenemos que inventar algo. Pero lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado”, cerró.

