“Chucky” Lozano sobre “Tata” Martino: “No había ninguna conexión” con la selección mexicana

Hirving “Chucky” Lozano, el destacado futbolista mexicano del PSV Eindhoven, no escatimó en críticas hacia el argentino Gerardo “Tata” Martino y su mandato como director técnico de la selección mexicana en una reciente entrevista.

En un diálogo con el exjugador Hugo Sánchez, Lozano compartió sus impresiones sobre su paso por la Selección Mexicana bajo la dirección de Martino, expresando su sentir sobre la falta de conexión entre el estratega y el equipo.

“Para mí, mi experiencia con (Juan Carlos) Osorio fue sumamente positiva, me sentía mucho más a gusto. Creo que él manejaba mejor al grupo, el ambiente era considerablemente más favorable. Con Tata, esa conexión no existía; la forma en que manejaba al equipo, desde mi perspectiva, no fue la más idónea y los resultados lo demuestran”, afirmó el delantero.

El “Pentapichichi” Hugo Sánchez tiene su propio programa en la cadena ESPN, titulado ‘Hugo Sánchez Presenta’, donde dialoga con invitados destacados del mundo del fútbol, como sus compatriotas Héctor Herrera y Andrés Guardado, así como el francés Karim Benzema, entre otros.

“El manejo del grupo por parte de Tata no fue el correcto y cuando surgieron los problemas, como la derrota frente a Estados Unidos, el Mundial fue el punto culminante de todo, pero las dificultades ya se presentaban con anterioridad”, agregó ‘Chucky’ Lozano, quien desempeña su talento como delantero en el PSV de los Países Bajos.

La participación más decepcionante de México en un Mundial ocurrió durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando la selección fue eliminada en la fase de grupos. Ante las críticas y la presión posteriores a esta debacle, muchos han intentado comprender las razones detrás de este desempeño desfavorable.

