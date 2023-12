Hija de Angélica Rivera tiene un fuerte accidente: choca por no atropellar a reporteros

Todo parece indicar que sin querer, Angélica Rivera es “culpable” del accidente que sufrió su hija Sofía Castro. Todo surgió luego de que se viralizara una imagen de la ex primera dama en compañía de Castro, en un set de grabación. La prensa quiere saber si esta imagen indica el posible regreso de la protagonista de telenovelas como “La Dueña”, a la pantalla chica.

La persecución a la que fue sometida Sofía Castro, por parte de la prensa, terminó provocando un accidente, según reportó Mezcal TV. Dicho medio destacó que ésta hizo uso de las famosas historias de Instagram para reportar que luego de ser abordada por la prensa a las afueras de Televisa, su chofer intentó esquivar cámaras y micrófonos sin herir a nadie, pero por esquivarlos, él terminó estrellándose.

Amigos de la prensa: saben que siempre los voy a atender, pero por favor no se pongan en riesgo. Abollaron mi camioneta porque se fueron encima de mí y, para no lastimar a nadie, tuvimos que dar el volantazo y chocamos", escribió Sofía Castro, – actriz de telenovelas.

Pese al aparatoso incidente, Sofía Castro se ha tomado la situación con un poco de humor, aseverando que espera que Santa Claus le repare el auto o que los periodistas involucrados le ayuden con los costos de dicha reparación.

¿Sofía Castros se nos casa en 2024?

Sofía Castro ha sido muy clara al decir que está ansiosa por contraer nupcias con su prometido, Pablo Bernot y aunque esperaba con ilusión el día de su boda, lamentablemente la actriz aún no tiene ni fecha ni lugar para dicho enlace. En una entrevista la actriz que le da vida a Victoria en “El Maleficio” dijo: “Yo creo que sí es muy importante que tu pareja sea tu mejor amigo, y Pablo es mi mejor amigo. La verdad es que estamos viviendo un momento muy felices los dos y pues ya con muchas ganas de casarnos”.

“No sé, todavía no sé, no he pensado muy bien. Siempre sueñas con tu anillo y con tu boda, y cuando llega el anillo no sabes ni por dónde empezar a planear la boda”, dice la hija de Angélica Rivera.

Lo que sí queda claro es que la boda podría llevarse acabo para finales del año 2024, ya que ésta en su declaración afirmó que por ahora quiere concentrarse “en terminar ‘El Maleficio’, y ya luego empezaré a planear la boda”.

Según Mezcal TV, la actriz comparte que su familia está muy contenta por la nueva etapa que está por empezar, incluso afirma que cuenta con el apoyo de sus papás, Angélica Rivera y José Alberto Castro, para su boda.

