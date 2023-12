Manelyk González habla de los problemas que enfrenta luego de un proceso estético: algo salió mal

Manelyk González ha vivido una verdadera pesadilla. Mediante sus redes sociales contó que hace unos meses atrás se realizó un proceso de hidratación en el rostro, lamentablemente el proceso le ha salido caro y no por negligencia médica, sino porque al parecer lo que se aplicó en la cara terminó por calcificarse debajo de su ojo izquierdo.

La razón por la cual ahora volvió hablar del tema, es porque le llegaron vídeos en donde personas que forman parte del programa Acapulco Shock están hablando de ella y no necesariamente en buenos términos. Razón por la cual aseguró que el programa no sirve y que sin ella, literalmente, no son nada. Destacó que hablan sin saber y que lo que hace es realmente ofensivo.

La mexicana cuenta que ella en ningún momento ha buscado hacerse la víctima por lo que le pasó, tampoco está hablando mal de los arreglos estéticos ni metiéndose en las decisiones que otros tomen en relación a este tipo de retoques estéticos. Mane sencillamente se ha limitado a exponer su experiencia y de cómo todo esto ha despertado miedo.

Explica que lo de la calcificación, parece, tiene arreglo, pero el temor que ahora siente por seguir haciéndose este tipo de procedimientos la limitan en gran medida.

Desde el punto de vista humano, su experiencia claramente le ha generado un trauma, que ella en sus propios términos está tratando de sobrellevar, además usar sus redes sociales para hablar al respecto es hasta cierto punto loable, ya que le permite a sus seguidores tomar conciencia y ser más responsables a la hora de tomar decisiones como estas, las cuales a la larga deben de tomarse basándose en recomendaciones médicas concretas y no sólo por ver que tu influencer favorita lo hace.

Pero el miedo de Manelyk también tiene un argumento médico, según expone la especialista en realities, se debe a que aún cuando puede someterse a una cirugía no se sabe si esta saldría del todo bien. “No sabemos si el producto está regado o no, entonces podría salir peor. Es como una moneda al aire”, dice Mane.

Mane también habla de operaciones como realizarse implantes, hay pacientes en los que estos generan reacciones alérgicas, algo que a ella personalmente no le ha pasado, más sí con este proceso estético, razón por la cual asume las consecuencias. Eso sí, dice que ya no está dispuesta a realizarse procesos en donde se le coloquen “cosas invasiva. “Es de suerte, que te toque. A mí me tocó esta vez y ni modo. Tengo que afrontar las consecuencias”, afirmó con resignación.

Mane es reconocida en el mundo del entretenimiento gracias por su participación en programas como Acapulco Shore, La Casa de los Famosos en la primera edición de Telemundo, Los 50 y “Las Estrellas Bailan en Hoy”, de Televisa.

