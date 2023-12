Novia deja plantado a novio en plena boda y todo por un detalle que vio en su suegro

En las últimas horas, se ha vuelto viral el video de una boda que terminó no como se esperaba, ya que de último momento, la novia decidió no dar el siguiente paso con su pareja, dejado plantado al novio en pleno altar.

El hecho habría ocurrido en el municipio de Chinú, en Colombia. En el clip se puede ver cómo es que en pleno enlace matrimonial, la novia se negó a comprometerse en matrimonio con su novio y se fue del lugar.

Los protagonistas de esta boda fallida fueron identificados como Jesica Avilés y Santiago Restrepo, quienes luego de varios años de relación, decidieron casarse por lo civil. Luego de muchas semanas de preparación, finalmente y de forma inesperada, la boda no se llevó a cabo.

Los invitados ya se encontraban presentes en el lugar y la jueza comenzó la ceremonia. Al momento de preguntarle a la novia si deseaba contraer matrimonio con Santiago, en un silencio incómodo que se prolongó durante varios segundos y mientras la pareja se miraba seriamente, alguien presionó a la mujer, susurrándole al oído que respondiera.

La novia dijo: “No sé, porque hubo inconvenientes, precisamente hoy”, así que la juez, de inmediato, suspendió la boda, mientras algunos de los invitados aplaudían la valentía de ella, asegurando que era lo mejor que había decido.

¡Insólito! en plena ceremonia de una boda en Chinú, Córdoba, la novia 'le dio el no' a su prometido. Todos en el matrimonio quedaron con la boca abierta ante la repentina e inesperada decisión de la mujer. pic.twitter.com/Y4VHR30Oom — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) December 19, 2023

El motivo por el que esta novia decidió no celebrar su boda

De inmediato, la novia explicó el motivo de esta abrupta decisión, siendo su suegro el causante de la misma.

“El papá (de Santiago) no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”. Una mujer la interrumpe y le cuestiona si es que se va a casar con su novio y con su progenitor.

“Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto, fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, agregó la novia, mientras el hombre le retiraba el anillo.

Luego, en otro video que también circula en X se ve cuando alguien cercano a la novia les informa al resto de los invitados que deben aportar para poder pagar los gastos del evento, ya que el suegro y el novio no cumplieron con su promesa de hacerse cargo de todo lo de la boda.

“El señor aquel (señalando a Santiago) era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella. ¿Qué podemos hacer? Todos, aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”, expresó la joven.

Finalmente, se logró pagar todo lo de la ceremonia, mientras que, en un tercer video, se logra observar el momento en que el novio y su familia se marchan del lugar intercambiando insultos con la familia de la mujer.

