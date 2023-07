Juez cancela boda por broma de la novia

El día de la boda puede llegar a ser el más significativo en la vida de las personas, ya que este representa el inicio de una nueva etapa en el camino, la cual se hará en pareja, lo que conlleva a una serie de aventuras y también de compromisos.

Es por ello que siempre hay que estar muy seguros de querer dar el siguiente paso, ya que de no ser así, el matrimonio podría estar destinado al fracaso.

Casarse debe de ser una decisión personal, que se hace porque así se desea y se tiene la voluntad de unirse con la otra persona, y no porque alguien más esté obligando a los novios a llegar ante un juez o al altar. Es por ello que siempre las autoridades preguntarán si es por su gusto que han llegado hasta esas instancias, para que, en caso de que no sea así, no llevar a cabo el matrimonio.

Justamente sobre este tema se ha vuelto viral un video compartido en TikTok por un usuario denominado como @abogadoarias, en donde se puede apreciar a una joven pareja a punto de contraer matrimonio, mismo que no se concretó por una broma de mal gusto que al juez que los iba a casar no le pareció.

¿Cuál fue la broma que hizo la novia y por la que el juez no celebró la boda?

Al principio del video se puede ver al juez preguntándole a los novios, llamados Miriam y Danilo, si se están casando por voluntad propia.

“Señor Danilo ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Miriam?”, preguntó el juez.

El chic respondió con firmeza y seguridad que “sí”. Pero cuando le hizo la misma pregunta a Miriam, entre risas, ella respondió que no.

Lo dicho por la chica molestó al juez, quien rápidamente le indicó que no podía hacer este tipo de bromas. Ella se disculpó, sin jamás imaginarse la consecuencia que esto traería.

“No, no tiene disculpas. Infelizmente, hoy no podemos realizar la ceremonia”, expresó el juez.

Todos los presentes dejaron de sonreír para ponerse serios. La novia no sabía qué hacer para remediar lo hecho y el juez le devolvió el anillo al novio, reiterándole que debían agendar otra fecha para su casamiento.

El video cuenta con más de 7 millones de reproducciones y decenas de comentarios, debido a que la postura del juez generó mucho debate, ya que algunos consideran que hizo lo correcto, mientras que otros lo tacharon de exagerado.

