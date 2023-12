Teniente de fiscalía robaba drogas decomisadas y consumía cocaína en la oficina: acusación en Nueva Jersey

Kevin T. Matthew, teniente de la Fiscalía del condado Bergen (BCPO) en Nueva Jersey, ha sido acusado como sospechoso de retirar sin autorización legal pruebas almacenadas de narcóticos, incluidos cocaína y fentanilo, y luego devolver las drogas, pero en condiciones “sustancialmente diferentes”, dijeron las autoridades.

Matthew, de 47 años y residente de Cedar Grove, ha sido acusado de mala conducta oficial, manipulación de pruebas físicas, posesión de una sustancia controlada y parafernalia de drogas, y estructuración de transacciones financieras, anunció el martes el Fiscal General del estado NJ, Matthew J. Platkin.

El comunicado del fiscal general también afirma que el teniente tenía hojas de afeitar con residuos de cocaína en su oficina, destacó NorthJersey.com.

En una investigación realizada por la Oficina de Corrupción de la Oficina de Integridad Pública y Responsabilidad, Matthew fue acusado de ingresar a bases de datos policiales para casos de drogas y de “sacar narcóticos de la principal bóveda de pruebas de la oficina de la BCPO en Paramus”.

Según se informa, Matthew no tenía autoridad para realizar las alegadas transacciones porque es parte de la Unidad de Víctimas Especiales del BCPO y no de una unidad de narcóticos. Sus deberes laborales no incluyen el propósito de acceder a pruebas de narcóticos.

El comunicado también afirma que los registros bancarios del acusado revelan información alarmante. Según la fiscalía, Matthew estaba haciendo una serie de depósitos en efectivo en varias instituciones financieras repartidas en fechas que coinciden con el período de tiempo en el que se eliminaron las pruebas. El informe afirma que este patrón indica “una intención de evitar el requisito federal de los bancos de informar las transacciones en efectivo que superen los $10,000 dólares agregados diariamente”.

“Como se alega, la conducta del acusado constituye un desprecio impactante y descarado de la ley por parte de un oficial de alto rango que juró defender la ley”, dijo el fiscal Platkin en el comunicado.

La acusación del fiscal general establece que el sospechoso firmó pruebas de narcóticos entre octubre de 2022 y noviembre de 2023. Matthew ha estado de licencia desde el 3 de noviembre.

Matthew enfrenta entre 5 y 10 años de prisión estatal y cientos de miles de dólares en multas, si es declarado culpable.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El fentanilo es un opioide sintético que se puede usar para mezclar drogas como la cocaína o la heroína y producir un efecto hasta 50 veces más fuerte. “Es la amenaza más importante para nuestra salud pública y nuestra seguridad pública”, destacó en enero el agente especial de la DEA en Nueva York, Frank Tarentino. “Es veneno... Esto es sólo la punta del iceberg. Cada día tenemos más convulsiones. En la ciudad de Nueva York hay una sobredosis de drogas cada tres horas. A nivel nacional es cada cinco minutos, 295 al día”.