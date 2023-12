Israel rechaza la propuesta de Hamás de “cese al fuego” en Gaza para negociar sobre rehenes

A raíz de la violencia y los esfuerzos diplomáticos en curso, Israel ha rechazado inequívocamente la exigencia de Hamas de cesar permanentemente los combates como condición previa para liberar a los rehenes en Gaza.

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu afirmó firmemente la postura de Israel: “Estamos luchando hasta la victoria. No detendremos la guerra hasta que logremos todos sus objetivos”, según publica The Times of Isreal.

Además, Netanyahu ofreció a Hamás una dura opción: rendirse o afrontar un conflicto continuo. Esta fuerte respuesta se produce cuando las conversaciones en El Cairo, encaminadas a alcanzar un acuerdo de tregua, muestran pocas señales de progreso.

Fin de la ofensiva terrestre de Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están a punto de completar su ofensiva terrestre en el norte de Gaza, después de haber desmantelado la mayoría de los batallones de Hamás en la zona.

El ejército ha ampliado sus operaciones a los barrios de Daraj y Tuffah, adyacentes a Shejaiya. Las FDI también han atacado la red de túneles y las capacidades aéreas de Hamás, perturbando significativamente sus operaciones y liderazgo.

A pesar del estancamiento en las negociaciones, funcionarios israelíes se reunieron con representantes de Qatar para discutir un nuevo marco para un acuerdo de liberación de rehenes.

Sin embargo, un alto funcionario de Hamás, según The Times of Israel, ha indicado la reticencia del grupo a aceptar pausas temporales, por temor a que después continúe la agresión israelí.

Mientras ambas partes continúan navegando por el complejo panorama diplomático, la posibilidad de otra ronda de liberaciones de rehenes sigue siendo incierta.

En Jerusalén, el presidente Isaac Herzog expresó la disposición de Israel a una pausa humanitaria y a continuar con la ayuda a Gaza para facilitar el regreso de los rehenes, destacando los desafíos a la hora de coordinar tales esfuerzos con los socios internacionales.

Mientras tanto, los informes sugieren que Hamás ha rechazado propuestas israelíes anteriores de una tregua de una semana a cambio de liberar a los rehenes, exigiendo el fin total de las acciones ofensivas israelíes como punto de partida para cualquier discusión.

Mientras continúa el conflicto entre Israel y Hamás, ambas partes siguen atrincheradas en sus posiciones: Israel rechaza cualquier demanda de alto el fuego que no cumpla con sus objetivos y Hamás busca poner fin a la ofensiva.

Cabe recordar que esta semana, la oficina de medios de Hamás en Gaza informó que el número de muertos en Gaza desde el inicio de la guerra había superado los 20,000, una cifra que incluye civiles y combatientes.

Además, Israel ha acusado a Hamás de utilizar a civiles palestinos como escudos humanos, operando desde sitios protegidos como escuelas y hospitales.

Las FDI han declarado que realizan esfuerzos concertados para evitar víctimas civiles mientras combaten a un grupo terrorista incrustado en la población civil; la situación sigue siendo fluida, y los esfuerzos diplomáticos y las acciones militares en curso determinan el curso de los acontecimientos.

