José Reyes entrará a La Casa de los Famosos 4: Telemundo confirma la llegada de “La Melaza”

José Reyes será parte de La Casa de los Famosos 4. Telemundo anunció al ex pelotero all-star de las grandes ligas como una de las personalidades que se une a la nueva temporada de su exitoso reality, el cual se estrenará el próximo 23 de enero de 2024. Éste se une así a las celebridades previamente presentadas hasta hoy, y ellos son: Pedro ‘La Divaza’ Figueira, Thalí García, Gregorio Pernía, Lupillo Rivera y Maripily Rivera.

¿Pero quién es José Reyes? Para quienes no lo conocen, te contamos que “La Melaza” nació en Villa González, República Dominicana. Es ex campeón de la MLB (Major League Baseball) y su talento en este deporte lo llevó a jugar con grandes equipos como los New York Mets, Miami Marlins, Toronto Blue Jays y Colorado Rockies.

Su nombre en este deporte se respeta. Sus logros hablan por él mismo, “La Melaza” lideró las Grandes Ligas en triples en 2005, 2006 y 2008, y encabezó la Liga Nacional en bases robadas en 2005, 2006 y 2007, además de ser líder de todos los tiempos en carreras anotadas, triples y bases robadas dentro de la franquicia de los Mets de Nueva York y ganar el título de bateo en la Liga Nacional en el 2011.

La cadena está revolucionando al mundo del entretenimiento con todas las personalidades que han desvelado hasta la fecha. El público se ha mostrado sumamente complacido en las redes sociales y califican a la cuarta temporada como la más explosiva y esperada de todas sus ediciones, todo por el lujo de invitados que “La Jefa” está presentando.

Más famosos se anunciarán próximamente, sobre todo porque por primera vez 23 personalidades entrarán a la casa más polémica de la televisión hispana. La cual también dará de qué hablar el día de su apertura al público porque contará con nuevo conductor. Este año junto a Jimena Gallego no estará Héctor Sandarti, en su lugar veremos al periodista Nacho Lozano desenvolviéndose, por primera vez, como conductor estelar de un reality show.

De momento nos encontramos con que los famosos confirmados son en efecto grandes personalidades de la música, las redes sociales, el mundo de las telenovelas y ahora del deporte rey en Estados Unidos. ¿Qué más sorpresas tiene deparadas Telemundo para el año 2024 con La Casa de los Famosos 4? La pregunta está hecha y al público sólo le resta esperar. Eso sí, la ansiedad está a tope, porque muchos esperan que el invitado estrella de esta edición sea Frida Sofía.

La hija de Alejandra Guzmán formó parte de la última edición de “Mira Quién Baila, All Stars” de TelevisaUnivision, sin embargo su participación fue realmente breve y desde su salida voluntaria del proyecto poco se le ha visto. En sus redes sociales se ha mantenido al margen de todo y por esta razón muchos esperan verla formar parte de este show.

