La Casa de los Famosos 4 confirma a Maripily Rivera: “¡Boricua in the house!”, dice el público

Es un hecho, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos 4 viene con pesos pesados del mundo del entretenimiento hispano. Maripily Rivera es la cuarta celebridad confirmada para este proyecto, del cual ya forman parte de manera oficial: Lupillo Rivera, Thali García y Gregorio Pernia.

La reacción del público ante la noticia ha sido explosiva. El ingreso de Maripily al show ha generado una serie de especulaciones sobre cómo será la convivencia con otras famosas. De momento El Diario de Nueva York le ha atinado a todos los posibles famosos que la cadena hispana ha ido presentando. Les dijimos lo de Thali y Pernia horas antes de Telemundo lo anunciara y en esta misma noticia les hablamos de Rivera.

Pero ojo, que si nuestras predicciones se cumplen podríamos ver llegar al reality a Aleska Génesis y a Frida Sofía. Sobre esta última sería muy atinado, por parte de la producción, dejarla a ella como el último rostro en confirmar, permitiendo que sea ella quien entre de último a la casa de “La Jefa”. Si nuestra predicción se cumple, por otra parte, esto significaría que estamos ante La Casa de los Famososmás explosiva y atractiva de Telemundo.

Pero, lejos de las especulaciones, hablemos de Maripily Rivera, ¿quién es y porqué su nombre suena tanto en la industria hispana? Para empezar, esta boricua cuenta con más de 25 años en el mundo artístico, trabajó en programas como “Eso Vale” y “No te Duermas” en Puerto Rico.

También fue parte de la competencia de Telemundo “Si Se Puede”, el programa “JAM” de Telemundo Internacional, el reality “Famosas VIP”, el programa nocturno “Noche de Perros”, además de las competencias “Mira Quien Baila” y “Guerreros”.

Gracias a su trayectoria el público conoce su temperamento y esta mujer es un huracán y no sólo de sensualidad, sino en su forma de ser. Es directa, no teme al momento de dar su opinión y no se deja impresionar ni dominar por nadie.

Ahora bien, Telemundo ha confirmado a dos hombres y a dos mujeres hasta ahora. ¿Será que el siguiente anuncio también sea doble y nos presenten a Fernando Lozada y Aleska Génesis como los siguientes famosos que conforman la cuarta temporada?

