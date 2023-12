Yailin ‘la más viral’: revelan imágenes de su detención mientras llora y declara a la policía

La polémica entre Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine comenzó cuando el rapero hizo pública una denuncia en la que acusaba a la dominicana de haberlo amenazado con un cuchillo y de haberlo agredido.

En horas de la tarde de este jueves, Telemundo compartió unas imágenes del momento en el que ella acababa de haber sido detenida y que además dio su versión de lo que habría estado ocurriendo entre ellos y dijo que todo habría iniciado por lo siguiente: “Porque yo me quería ir”.

“Estábamos discutiendo, él viene me agrede y yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono y me borra todo. Comienza él a grabar y le digo yo que me devuelva mis cosas y yo me largo de aquí… no me las quiere devolver y me dijo que no, que me iba sin nada, sin dinero… No soy de aquí, no tengo vehículo, no tengo nada”, se le escucha decir al inicio del video.

“Me escondió mi pasaporte y después me lo dio, pero me lo dio sin mis pertenencias, o sea, me lo dio así y sin dinero. ¿Para dónde voy yo aquí?… Él lo escondió y quiso hacer creer que era el de seguridad el que lo tenía”, añadió a los oficiales.

Jorjina Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, explicó lo que pasó con el material que ella tenía del rapero: “Mi teléfono él me lo devolvió, pero me borró todas mis cosas que yo tenía de evidencia de él. Yo tengo un par de cosas, pero no lo tengo yo, lo tiene mi amiga y yo se lo mandé. También me amenazó con subir videos íntimos míos”.

Tekashi 6ix9ine habría amenazado a Yailin ‘la más viral’ con más videos que involucran su privacidad. / Foto: Bennett Raglin/Getty Images for Power 105.1.

