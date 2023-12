Anuel AA habría contratado guardaespaldas para que cuiden a la hija que tuvo con Yailin ‘la más viral’

Hasta el momento, no se ha conocido públicamente la opinión de Anuel AA sobre el escándalo de violencia doméstica en el que estuvo involucrada Yailin ‘la más viral’ y su pareja Tekashi 6ix9ine. Él tampoco ha revelado si está al pendiente de su hija Cattleya en relación con este incidente.

Vladimir Gómez, quien fuera el publicista de la dominicana, recientemente ofreció una entrevista al programa de entretenimiento ‘Chisme No Like’ donde reveló que el puertorriqueño y padre de la pequeña de nueve meses de nacida sí estaría viendo por ella.

Wanda Díaz es la madre de Yailin y hasta la fecha es la que se está haciendo responsable de la bebé, debido a que la progenitora se encuentra en Estados Unidos por el escándalo legal en el que se encuentra sumergida después de haber sido detenida por agredir al rapero.

Anuel AA se estaría haciendo responsable de su hija de forma discreta. / Foto: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM.

A su vez, el intérprete de ‘Ley Seca’ aparentemente habría tomado algunas medidas de seguridad para resguardar a su pequeña y que no corra ningún tipo de peligro en medio de esta complicada circunstancia, por lo que Vladimir explicó que supuestamente Anuel AA habría contratado a unos guardaespaldas para que cuiden a su hija y a Díaz.

“Anuel nos ha dado guardias de seguridad para su hija. Para (la señora) Wanda, que ahora mismo está con Cattleya”, explicó el publicista.

Además, agregó lo siguiente: “Anuel prácticamente ha guardado silencio. Lo único que ha dicho es: ‘¿Qué necesitan?’, ha apoyado financieramente (ha dado) gente de seguridad para que su hija esté bien”.

Tekashi 6ix9ine y Anuel AA hace meses se enfrentaron

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pal mundo puedes vender el suelo de ser real, pero yo te conozco. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, fue el mensaje que colgó Tekashi 6ix9ine en Instagram.

