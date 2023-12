¿En qué horarios abrirán Costco y Walmart este domingo 24 de diciembre?

Una de las cosas más desesperantes que puede haber es tratar de conseguir productos que necesitamos de última hora y encontrar la tienda cerrada por modificación de horarios festivos.

Recuerda que este 25 de diciembre las tiendas cierran en su mayoría y el 24 otras cierran más temprano para que los trabajadores celebren con su familia.

Asegúrate de checar los horarios previamente de las tiendas en las que acostumbras hacer tus compras para evitar contratiempos.

Horarios de tiendas en nochebuena:

· Walmart, sus tiendas estarán abiertas de 6 am a 6 pm.

· Sam’s Club, abrirá en horario habitual y cerrará a las 6 pm

· Costco, de 8:30 am a 5 pm

· Target, abre a las 7 am y cerrará la mayoría de sus tiendas a las 8 pm

· Trader Joe’s, cerrará hasta las 5 pm

· JCPenney mantendrá sus puertas abiertas de 9:00 am a 6:00 pm

· Whole Foods, operarán con horario limitado (cheque horario con su tienda local)

· Publix, cerrará sus tiendas a las 7 pm

· Aldi, la mayoría de las tiendas abrirán, pero contarán con horario limitado, (cheque con su tienda local)

· Food Lion, cerrará sus tiendas a las 6 pm

· CVS, la mayoría abrirá en horario regular (cheque horario con su tienda local)

· Walgreens, la mayoría abrirá en horario regular (cheque horario con su tienda local)

· Winn-Dixie, cierra tiendas a las 9 pm

· Meijer, trabajará con horario de 6 am a 7 pm

· Sprouts, operará con horario de 7 am a 7 pm

· Lidl, cierra tiendas cierran a las 7 pm

· Giant Eagle, las tiendas operan hasta a las 5 pm y las farmacias hasta las 3 pm (cheque horario con su tienda local)

· Wegman’s, sus tiendas cierran a las 8 pm

· Kroger, y su familia de tiendas operarán en horario habitual (cheque horario con su tienda local).

Los horarios de las tiendas pueden variar según su ubicación, por lo que lo más adecuado es consultar con su tienda local para evitar sorpresas e inconvenientes.

Recuerde surtir previamente medicamentos que estén por acabarse, repasar la receta que se preparará en la cena y pagar servicios que estén por vencer. Utilizar los servicios en línea pueden ayudarte en gran manera.

