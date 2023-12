Danilo Carrera explica la relación que sostiene con Televisa tras haberse ido a Telemundo

Danilo Carrera habló sobre su cambio a Telemundo y dijo que fue una decisión profesional y personal. Afirmó que tenía un gran deseo de explorar nuevos horizontes y retos en su carrera, y dicho canal le brindó esa oportunidad. Sin embargo, destacó la manera en como quedaron las cosas con el canal de televisión donde trabajó anteriormente.

“Televisa siempre va a ser un lugar al que puedo llamar hogar. Es una familia increíble. Me sorprendió la reacción de todos. Cualquiera pensaría que iban a estar molestos o algo, todo lo contrario, todos se alegraron por mí porque sabían la situación en la que yo estaba, que iba a salir de México”, comenzó diciendo en exclusiva a ‘People en Español’.

Danilo Carrera en una de las alfombras rojas de Telemundo. / Foto: Mezcalent.

“Hoy en día hablo con mis productores, con Nacho (Sada), Nicandro (Díaz), Juan Osorio, con la misma Rosy Ocampo, con Silvia Cano, que son con los que más trabajé, sigo teniendo relación con ellos, son muy amigos míos. Otros ejecutivos con los que me llevo excelente me dijeron ‘Danilo apenas termine tu contrato, te regresas, ¿no?’ (Ríe). Le dije ‘espérate’, o sea, no he empezado ni a grabar y ya me quieren de regreso, entonces va a estar muy bien. Pero te digo, espero que Telemundo sea mi casa por muchos años más”, añadió a la mencionada revista.

¿Cómo fue el recibimiento de Danilo Carrera en Telemundo?

“Sí, nos sorprendió a todos. A mí también me sorprendió. La verdad es que llegar al lugar que fue mi primera casa después de tantos años de no trabajar en Telemundo es un sueño hecho realidad. Para mí lo más importante es poder seguir trabajando mientras estoy cerca de mi familia en Miami, y que haya sido Telemundo es un regalo, una bendición increíble. La negociación fue muy rápida”, agregó el ecuatoriano.

Danilo Carrera en la alfombra roja de la 20a edición de Premios Juventud (Univision). / Foto: Mezcalent.

En cuanto a la negociación con Telemundo, el actor reveló que hubo varias conversaciones y reuniones para llegar a un acuerdo. Destacó que el proceso fue amigable y que ambas partes estaban interesadas en trabajar juntas. Danilo se siente emocionado por esta nueva etapa en su carrera y espera poder sorprender a su audiencia con nuevos proyectos y personajes.

“Cuando te llama Telemundo no tienes que pensarlo y creo que el hecho de que haya sido tan rápido también sorprendió mucho a mis amigos, a mi familia, que hoy en día están muy contentos de que esté en esta nueva casa que espero que sea mi casa por muchísimos años más. Espero estar aquí mucho tiempo y hacer crecer a la cadena, así como la cadena me va a hacer crecer a mí”, dijo a People en Español.

