Dmitry Bivol le abre la puerta a Canelo Álvarez para una posible revancha

En los casi 20 años de carrera de Saúl “Canelo” Álvarez en el boxeo, solo ha visto la derrota en dos oportunidades. La primera ante Floyd Mayweather en el año 2013 por decisión dividida, y la segunda fue casi 10 años después contra Dmitry Bivol en 2022 por decisión unánime.

Desde esa derrota ante el ruso, Canelo ha estado intentando pactar una revancha ante Bivol. Pero el mexicano no ha tenido suerte, pues el boxeador que sigue invicto desde 2014, no le interesa volver a subir al ring con el tapatío.

Sin embargo, parece que Bivol podría cambiar de opinión con respecto a una segunda pelea con Canelo Álvarez, pues recientemente en una entrevista para BoxingScene.com el ruso de 32 años abrió la puerta al mexicano para una posible revancha.

“Para ser honesto, no quería demasiado una revancha. Estoy disfrutando de mi posición. Si él quiere la revancha, está bien. Le dije: ‘Está bien, podemos lograrlo’, pero no lo quería tanto. Tengo mi propia manera. Si no es Canelo, tengo otra manera. No hay problema“, afirmó el veterano boxeador.

Bivol castigó al Canelo en Las Vegas / Getty Images. Crédito: Al Bello | Getty Images

“Canelo tiene más posibilidades que otros peleadores en el boxeo. Si Canelo quiere alguna pelea, podría hacer la pelea. Tiene más posibilidades de influir en la situación que otros boxeadores”, completó el oriundo de Kirguistán.

En la pelea entre ambos que se dio en mayo de 2022 terminó con una decisión unánime en 12 asaltos para Bivol. Desde entonces el ruso ha tenido solo una pelea ante Gilberto Ramírez, la cual también ganó por decisión y extendió su invicto a 21-0 y se mantiene como el campeón mundial semipesado por la AMB.

Por otro lado, Canelo ha visto más acción en el ring desde aquella derrota en 2022. Gennady Golovkin, John Ryder y Jermell Charlo, respectivamente, fueron los rivales del mexicano desde entonces. A cada uno de ellos los venció por decisión en 12 asaltos y mantiene su marca en 60-2-2. Además ostenta los cuatro cinturones mundiales del peso supermediano.

Canelo tiene pautada su próxima pelea en mayo de 2024 y luego en septiembre de ese mismo año. Aunque aún se desconocen los rivales, no sorprendería que ahora que Bivol estaría dispuesto, se termine dando una revancha entre ambos boxeadores.

Sigue leyendo:

· Manager de Dmitry Bivol asegura que Canelo Álvarez no quiere volver a pelear con el ruso

· “No es una opción para mí”: Canelo Álvarez borra de su lista de rivales a Terence Crawford

· Mauricio Sulaimán pone fecha límite para la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavídez