Endrick, fichaje del Real Madrid en junio, sobre el racismo: “Ya lo sufrí, no me importa”

El venidero fichaje del Real Madrid, Endrick, quien se incorporará al equipo español el próximo verano desde el 1 de julio de 2024, habló este sábado por el racismo y cómo lo ha sufrido en su corta carrera en el fútbol, aunque dejó claro que ya no le importan los comentarios.

Durante una entrevista en Madrid, a propósito de su primera visita al Santiago Bernabéu y al complejo de Valdebebas, donde conoció a sus futuros compañeros, Endrick tuvo palabras de apoyo para sus paisanos Rodrygo Goes y Vinícius Jr., quienes han sufrido de racismo durante su pasantía por el club Merengue y con la Canarinha.

“Ya sufrí racismo, pero no me importa, cuanto más lo hagan, más me reiré en su cara. Estoy en la lucha con Vini, Rodrygo y todos los que sufren racismo”, contó el zurdo estrella que anotó 14 goles en este 2023 entre la Copa Libertadores y la Serie A del Brasileirao.

Posteriormente indicó que no le importan los gestos e insultos de otros y que se dedica a ignorar los comentarios que no suman, porque según él no prestar atención a quienes promueven el racismo hace enfadar a los críticos.

“Pueden decir lo que quieran hacerme gestos… No me importará y creo que eso les enfadará más. Es la mejor manera de combatir el racismo“, dijo Endrick.

De igual manera, en rueda de prensa, ya Endrick había comentado sus expectativas en relación a cómo quiere vivir en Madrid y lo que quiere lograr con los Blancos desde el primer día vistiendo la camiseta.

“Espero tener una brillante carrera ahí, en un gran estadio, impresionante. Es un sueño desde niño. Todos los niños lo tienen, muchos cracks del fútbol han jugado ahí. Fui a un partido hace un tiempo y pude vivir el ambiente, los seguidores… Me hará muy feliz jugar ahí”, culminó la joven promesa brasileña.

Sigue leyendo: