Estos famosos, protagonistas de telenovelas, han confesado cómo vivirán el día de Navidad

A unos días de celebrar la Navidad, los famosos, muchos protagonistas y villanos de telenovelas, están más que listos para festejar y cuentan lo que más disfrutan de las fiestas. Bárbara de Regil, Mauricio Ochmann, Arap Bethke, Carolina Miranda y más. “No sé, ahora me toca ser el que me regalen, ¿no?”, señala el ex de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann.

“Soy muy aburrido, pero me la paso con mis hijos. Hacemos cena, nos disfrutamos mucho, hacemos un intercambio y el 25 (de diciembre) nos reunimos con toda la familia Bracho y eso sí se vuelve un jolgorio”, platica Julio Bracho.

Mientras que Carolina Miranda se olvida del glamour para estar con la familia. “Ir con mi familia, abrazarlos, apapacharlos, quitarme el outfit de la alfombra roja, ponerme pijama rica y confortable, tomar chocolatito caliente y estar con ellos”, responde la protagonista de “Tierra de Esperanza”.

“En Navidad, lo que hago es estar con mi familia, es lo que más me gusta. Ahora me van a faltar dos porque está mi hijo y su mujer de luna de miel”, expresa Leonardo Daniel. Mientras que Arap Bethke explica por qué la Navidad es una fecha que espera con ansias cada año.

“Para mí es un día muy bonito, me encanta la Navidad, me encanta despertarme en casa con mi familia y abrir los regalos, convivir. Creo que para mí el regalo más bonito de la Navidad es poder estar con familia”, aseguró Daniel.

Bárbara de Regil, por su parte, cuenta que se mete a la cocina para consentir a su esposo, Fernando Schoenwald. “El pavo es el que todos esperan, sobre todo Fer, es el más entusiasmado con el pavo”, declaró la actriz que protagonizó “Cabo”, junto a Matías Novoa.

“Ahora que es Navidad, que es diciembre, yo creo que es como recargar el carro, echarle buena gasolina, el sentimiento, compartir con los hijos la Navidad, el 24 y el 31 (de diciembre)”, indica Gregorio Pernía, a quien próximamente lo veremos entrar a “La Casa de los Famoso 4” de Telemundo.

Por su parte, Armando Hernández recuerda con nostalgia las navidades de su niñez. “Recuerdo que de niño sí nos reuníamos todos los primos, los abuelos, entonces esas navidades de mi infancia las recuerdo con mucho cariño”.

El actor de “Perdona Nuestros Pecados”, por su parte, decidió enviarle un saludo para estas fiestas a todo su público, amante de las telenovelas: “Excelente Navidad para todos, Dios los bendiga”, dice Jorge Salinas.

