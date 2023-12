Konstantinos Tsimikas sufrió fractura de la clavícula tras chocar con Klopp

El duelo entre Liverpool y Arsenal que terminó con igualdad a un tanto por lado, vivió una situación completamente extraña que terminó robándose una buena porción de la atención, después que Konstantinos Tsimikas chocó con Jürgen Klopp y debió ser sustituido en el primer tiempo.

El lateral Tsimikas tuvo una acción cuerpo a cuerpo con Saka, extremo de los Gunners, y el inglés lo tocó con el hombro en el aparejamiento.

Esto hizo que el griego cayera en dirección hacia Klopp, que estaba al lado de la línea de cal y quien también terminó en el suelo por el impacto. Sin embargo, lo peor se lo llevó Tsimikas.

Se levantó tomándose el hombro y encendió las alarmas inmediatamente: Klopp mandó a Joe Gómez a la cancha en su lugar.

PEROOOOOOOO JÜRGEN 😱😱😱



El encontronazo entre el técnico del Liverpool y Tsimikas del que salió lesionado el lateral ❌#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/JN9gnBhAWK — DAZN España (@DAZN_ES) December 23, 2023

Luego del partido, el alemán fue consultado por el estado del lateral y reveló que se fracturó la clavícula tras el impacto, además de que tuvo que ser llevado al hospital.

Otro de los que se pronunció fue Saka, que protagonizó junto a Tsimikas la acción de la lesión.

“He escuchado que fue al hospital, quiero disculparme. No vi que se cayó encima de Klopp, estaba concentrado en la pelota porque no creí que había sido infracción”, dijo el inglés.

Otra lesión en el Liverpool

Fue un día complicado con el tema lesiones para el Liverpool, porque a los 67 minutos el que acusó una molestia fue el colombiano Luis Díaz, quien si bien salió por sus propios medios decidió dejarle su lugar en la cancha al goleador uruguayo Darwin Núñez.

El DT aprovechó en esa ventana para hacer dos modificaciones más: Ryan Gravenberch y Harvey Elliott ingresaron tras las salidas de Curtis Jones y Cody Gakpo.

Este encuentro de la 18ª jornada del torneo inglés tomó gran relevancia porque uno de los dos terminaría como líder de la tabla. Arsenal inició la fecha con 39 unidades por delante de Aston Villa (38) y Liverpool (38).

El marcador permaneció inamovible con el 1-1 que le permitió al Arsenal quedar como único propietario de la cima con 40 unidades, escoltado por Liverpool (39) y Aston Villa (39).

