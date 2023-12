Los mercados inmobiliarios más populares en 2023 en EE.UU., según Zillow

Un reporte de Zillow muestra que el mercado más popular entre los compradores de vivienda este año fue el noreste del país, encabezado por West Chester, Pensilvania, después de que la costa oeste gobernó en 2021 y el Medio Oeste ocupó el primer lugar el año pasado.

Los usuarios de Zillow generalmente gravitaron hacia ciudades más pequeñas en 2023. De los 10 mercados más populares, solo uno, Manchester, New Hampshire, tiene una población de más de 100,000 habitantes, y la mayoría tiene menos de la mitad de esa cifra.

Los 10 mercados más populares de 2023 en Zillow:

· West Chester, Pensilvania

· Nashua New Hampshire

· Mánchester, New Hampshire

· Wethersfield, Connecticut

· West Hartford, Connecticut

· Estiba, Ohio

· Middletown, Connecticut

· Twinsburg, Ohio

· Newington, Connecticut

· Concordia, New Hampshire

Chula Vista, California, ganó como ciudad grande más popular. South Portland, Maine, fue la ciudad costera más popular, mientras que Vermilion, Ohio, ocupó el primer lugar entre las ciudades de vacaciones.

Pinehurst, en Carolina del Norte, superó a Hilton Head Island, en Carolina del Sur, como la principal ciudad para jubilados. West Chester también ocupó el primer lugar entre las ciudades universitarias, con Kent, Ohio, justo detrás.

“La asequibilidad fue la palabra en la mente de los compradores de viviendas este año, y eso demuestra que en las ciudades más populares gravitaron hacia los compradores de Zillow“, dijo Skylar Olsen, economista jefe de Zillow.

“De cara al próximo año, los vientos parecen estar cambiando un poco. Comprar una casa seguirá siendo costoso en gran parte del país, pero más listados y un crecimiento mucho más plano de los precios de las viviendas harán la vida más fácil para los compradores de viviendas“, agregó Olsen.

Para clasificar los mercados más populares entre los navegantes de Zillow, la inmobiliaria analizó métricas de vivienda que indican la demanda de los consumidores (incluido el tráfico de páginas vistas, el crecimiento del valor de la vivienda y los días en el mercado) para casi 2,300 ciudades de EE.UU.

Sigue leyendo:

· Mitos del mercado inmobiliario que afectan hoy a los compradores y vendedores en EE.UU.

· Tasas hipotecarias se alejan del 8% que casi alcanzaron hace 6 semanas

· Lugares a los que los compradores de vivienda se están mudando en EE.UU.