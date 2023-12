Recomendaciones para aliviar la resaca, ¿se puede evitar?

No hay una fórmula para calcular cuánto alcohol se tiene que beber para evitar los efectos de la resaca, sin embargo, una especialista explica que los síntomas aparecer por la incapacidad del organismo de metabolizar el alcohol y las sustancias residuales que se producen.

Luego de las fiestas, y si nos excedimos de tragos la noche anterior, al día siguiente comienzan a aparecer los síntomas incómodos de la resaca como dolor de cabeza, deshidratación, agotamiento, mareos, sensibilidad a la luz, entre otros, que puede durar entre 12 y 24 horas, dependiendo de cómo cada persona responsa al procesamiento del alcohol en su cuerpo.

Gonzalo Erradón, profesor de Farmacología de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid e investigador del Grupo de Neurofarmacología de las Adicciones y los Trastornos Degenerativos de la misma universidad, asegura que lo ideal para evitar la resaca es no ingerir alcohol, aunque hace algunas recomendaciones para aliviar los síntomas.

“La resaca es la forma en la que se manifiesta el cuerpo durante el tiempo que tarda en habituarse a no tener el alcohol en el organismo y aparece cuando los niveles de alcohol en sangre bajan a casi 0”, explica a Cuídateplus.

Por su parte, Sonia Sáenz de Buruaga, farmacéutica y presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) Euskadi enumera los efectos de la resaca en el cuerpo como: dolor de cabeza, sed, náuseas, malestar estomacal, mareos, debilidad, presión alta, irritabilidad, ansiedad, sensibilidad a la luz y al sonido.

La especialista explica que el término médico de la resaca es la veisalgia, y “se refiere a una batería de síntomas que sufrimos tras tomar gran cantidad de alcohol y que se deben a la eliminación del alcohol por parte de nuestro organismo y a la deshidratación derivada de dicha ingesta”.

Comer bien y mantenerse hidratados son claves para evitar la resaca

Los especialistas consultados por Cuídate Plus coinciden en afirmar que el único remedio 100% eficaz frente a la resaca es no beber alcohol, al tiempo que aclaran que no hay alguna fórmula que garantice evitarla, sobre todo si se ingieren grandes cantidades de alcohol.

La farmacéutica Sonia Sáenz de Buruaga detalla algunas recomendaciones claves para aliviar los síntomas, como lo son beber menos, lento y con el estómago lleno.

Buena hidratación: es remedable beber bastante agua antes de empezar a beber alcohol, para garantizar estar hidratado.

Comer bien: tener el estómago lleno puede aliviar los síntomas de la resaca. La especialista recomienda “elegir alimentos grasos y de absorción lenta, como carne, huevos o frutos secos”, agrega, ya que esto ayuda a que la absorción del alcohol más lenta.

Alternar el consumo de alcohol con agua: el alcohol deshidrata el cuerpo, por eso se recomienda tomar un vaso de agua entre los tragos de alcohol, para justamente ayudar a disminuir la deshidratación.

Controlar la cantidad de alcohol: además de beber menos alcohol, la especialista sugiere elegir las bebidas blancas frente a las oscuras, así como las que tienen menor grado de alcohol, por ejemplo: el vino entre de 12% a 15% . Mientras que una cerveza tiene entre 5 y 5,5% y licores destilados tienen entre un 20% a 45% de alcohol.

Beber bebidas isonotincas: “las soluciones electrolíticas, como las sales de rehidratación oral que tomamos en caso de diarreas, pueden ayudar, así como los caldos tipo consomé”, indica.

