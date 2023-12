Decomiso de motos eléctricas y vehículos aumentó 73% y NYPD insta a conductores a seguir las reglas

La proliferación de motos eléctricas especialmente en el último año, se ha convertido en todo un dolor de cabeza para residentes de la Gran Manzana, como Melissa Miguel, de Jackson Heights, Queens, quien asegura que ya ha pasado “varios sustos”, luego de que en diferentes aceras de su vecindario se ha encontrado de frente con conductores de ese tipo de vehículos movilizándose como alma que lleva el diablo.

“No todos los que manejan esos scotters se portan mal, porque la mayoría sabe respetar, pero últimamente vez veo más motos de esas andando por la acera, como si fuera una carretera, y a veces hasta he visto adultos con niños montados adelante, manejando sin Dios ni ley, a punto de atropellarme”, asegura la colombiana, de 49 años.

La denuncia de la madre de familia coincide con la preocupación que autoridades neoyorquinas tienen con el incremento de motos eléctricas sin licencia, conocidas también como scooters y mopeds, lo que ha incrementado los decomisos de ese tipo de vehículos en diferentes partes de la ciudad, en lo que va corrido del 2023, según lo reveló el NYPD este viernes, durante una de las presentaciones semanales sobre avances en seguridad pública que la Administración Municipal hace de manera periódica.

En la conferencia, presidida por el vicealcalde de Seguridad Pública, Louis Molina, la capitana Lauren Foster, de la Oficina de estrategias de control del crimen del NYPD, reveló que como parte de las iniciativas que la policía ha desplegado para poner orden y mejorar la seguridad, el número de vehículos confiscados, entre ellos, motos eléctricas que violan las leyes de manejo o que no cuentan con documentación requerida, ha aumentado.

“Hasta hoy ha habido 5,620 interacciones por violaciones, como licencias expiradas o falso registro, que han generado 9,249 multas”, aseguró el viernes 22 la capitana Foster, detallando que en total durante el presente año se han retenido además 17,718 vehiculos, de los cuales 12,437 son motos eléctricas, lo que representa un aumento del 73% en ese tipo de acciones. Un total de 4,620 vehículos no contaban con matrícula víal.

Carlos Nieves, subcomisionado del DCPI, del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, confirmó los incrementos en los decomisos de motos y bicicletas eléctricas, y aprovechó para hacer un llamado a quienes usan ese tipo de vehículos para trabajar o movilizarse, a fin de que eviten meterse en problemas, siguiendo las reglas de registro y respeto a las señales de tránsito.

En 2023 aumentó decomiso de motos eléctricas. Foto: Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“El Departamento de policía todo el tiempo está enforzando las reglas para todo el mundo, no solamente para quienes están usando motocicletas y moppeds para ganarse la vida, pero también queremos que sepan que no estamos buscando a esas personas específicamente, sino que los esfuerzos que estamos haciendo son para todos en la ciudad”, comentó Nieves. Hay que seguir las reglas. Muchos de esos vehículos necesitan registrarse, y si lo hacen y usan casco, no hay ningún problema. Pero tienen que entender que si un oficial ve a una persona manejando una de esas motoras en la acera, pues eso es algo que no está permitido. No queremos estar quitándoles sus motos, pero tienen que seguir las normas“.

El Vocero del NYPD recalcó que este año se han registrado varios incidentes serios debido a la imprudencia de motos eléctricas, que incluso han dejado fatalidades, por lo que fue reiterativo en pedir que para garantizar la seguridad de todos, quienes compran motos eléctricas deben apegarse a la ley.

“Tiene que seguir todas las reglas, y si una calle es de una dirección, saben que si manejan en contravía, un oficial va a intentar detenerlos, y si no los agarra esta vez, lo hará la próxima vez”, dijo el sargento. “Es un asunto de seguridad, no solamente para las personas que están manejando las motos y las bicicletas sino también para los peatones, porque ha habido varios casos donde una persona usando moto para hacer deliveries, estrella a un peatón y se mueren. Es por eso que estamos haciendo el reforzamiento de la ley y la cantidad de motos que estamos confiscando ha aumentando. Cada año confiscamos miles y miles de motos, y no lo hacemos para evitar que la gente trabaje sino porque no están siguiendo las reglas”.

El vicealcalde de Seguridad Publica de NYC, Louis Molina y miembros del NYPD hablando sobre avances en seguridad. Foto: Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Y sobre las quejas de deliveristas que aseguran sentir que el NYPD estaría teniendo tratamiento especial con algunos motoristas recién llegados, sin aplicar la ley para todos por igual, el vocero del NYPD dijo que “esa percepción” no es cierta.

“El NYPD está haciendo estos esfuerzos por todas partes de la ciudad, y aunque entiendo la frustración de muchas personas cuando alguien ve 30 o 40 motos estacionadas al frente de un hotel, pero les aseguro que el Departamento de policía está haciendo muchas cosas diferentes y que si una moto está parqueada donde no se debe, pueden venir y darle una multa en una zona no permitida”, concluyó Nieves. “Y si el NYPD mira que motos solas no están registradas, se pueden confiscar también. No es solo cuando se esté manejando, pero 100 por ciento puedo garantizar que nadie está recibiendo trato especial en ese sentido”.