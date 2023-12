En pijamas: Leyendas de New York Yankees, Derek Jeter y Jorge Posada, compartieron juntos en Navidad

Las leyendas de New York Yankees, Derek Jeter y Jorge Posada, demostraron que el compañerismo que los unió por 17 años en el Bronx sigue más vivo que nunca al mostrarse juntos compartiendo en las fiestas navideñas con un look bien particular: en pijamas.

A través de un par de publicaciones que realizó Jeter en sus redes sociales, el número 2 y Posada aparecieron disfrutando en un ambiente de alegría y júbilo, al parecer cada uno con sus respectivas familias, aunque no aparecen en las postales.

En la primera imagen de ellas aparecen el otrora campo corto y el receptor usando las pijamas navideñas y también con unos sombreros de elfo mientras sonríen, mientras que en la segunda foto el par se muestra compartiendo unos tragos sociales en un mueble de la propiedad que, en teoría, pertenece a Jeter.

El encuentro recordó a los momentos que ambos vivieron con los Yankees, especialmente a finales de los 90’s, donde consiguieron juntos tres títulos de los cuatro que ganaron en aquella época.

Casi 10 años después del cierre del milenio pudieron alzar el último título en conjunto, en 2009 tras vencer en seis juegos a Philadelphia Phillies.

La amistad que manifestaron Jeter y Posada no es nueva y ha perdurado a través de los años, incluso tanto previa como posteriormente a su etapa como compañeros en los Yankees.

Ambos compartieron por varios años en las granjas de los Mulos entre 1992 y 1995, debutando el par ese último año, y su vínculo se reafirmó cuando Jeter se convirtió en el padrino de la boda que tuvo Posada con la exjugadora de softball Laura Méndez en el año 2000.

El gesto familiar se lo devolvió Jeter años después haciendo a Posada padrino de su primera hija, Bella, con la cual, curiosamente, comparten el día de cumpleaños.

De igual manera, desde el retiro de ambos es habitual ver al par de familias compartiendo y disfrutando de vacaciones en conjunto, a los que en otras ocasiones también se han juntado con Mariano Rivera y Andy Pettitte, quienes conformaron el Núcleo de los Cuatro que comandó a los Yankees a cinco campeonatos.

Mira la foto de Jeter y Posada en Navidad aquí:

