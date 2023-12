Giannis Antetokounmpo lanza elogio a Cristiano Ronaldo: “Sería bueno en cualquier deporte que practique”

Uno de los mejores jugadores de la NBA actualmente es el griego Giannis Antetokounmpo. Quien ganó el premio MVP en dos oportunidades (2019 y 2020), el actual jugador de los Milwaukee Bucks reveló recientemente quien es uno de los deportistas que más admira.

Pues cuando se le consultó con que deportista le gustaría pasar el día. El pívot de los Bucks respondió contundente que con el “Goat”. Que para Giannis ese título le pertenece al futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

“Hay que contar con la ‘Cabra’, el único Cristiano Ronaldo”, señaló el basquetbolista de 29 años. Quien aprovechó para elogiar los logros del futbolista y su admirable ética a la hora de trabajar, lo cual lo hace uno de los mejores atletas de la historia.

Cristiano Ronaldo actualmente es jugador del Al Nassr de Arabia Saudita / Getty Images Crédito: Michael Regan | Getty Images

“Cualquier deporte que practique, probablemente sería bueno en él. Es muy competitivo, muy motivado, siendo capaz de jugar a un nivel tan alto a los 37-38 años. Es muy impresionante, así que me quedo con el Goat'”, explicó Giannis.

Relación de Giannis con el fútbol y admiración por Cristiano Ronaldo

En marzo de 2023 Giannis Antetokounmpo se unió al grupo de propietarios de Nashville SC, franquicia de la MLS, y la cual llegó a la final de la Leagues Cup. La cual perdió ante el Inter Miami de Lionel Messi. Sin embargo ese día el basquetbolista estuvo en el estadio y mostró sus dotes para el fútbol durante la práctica e terminó celebrando a lo Cristiano Ronaldo. Lo que demuestra la admiración por el portugués.

Giannis se crió en el seno de una familia muy futbolera, pues su padre fue jugador profesional. Por lo que siempre ha tenido un real interés por este deporte. “Mi padre era futbolista profesional, y fue el primer deporte del que me enamoré en Grecia”, dijo Giannis cuando fue presentado como parte del grupo propietario de la franquicia de Nashville.

“Siempre he tenido el sueño de tener un equipo de fútbol. Cuando mis hermanos y yo exploramos la posibilidad del Nashville SC, supimos que era un equipo y una ciudad en la que queríamos involucrarnos”, completó el campeón de la NBA en 2021.

La temporada de Giannis

El griego no arrancó de buena manera la actual temporada de la NBA. Sin embargo mientras se desarrolló el calendario fue ajustando su juego y actualmente promedia 31 puntos por partido, perfilándose como candidato a otro MVP.

“Al comenzar la temporada, no me sentía tan seguro; no podía conseguir mi ritmo. Pero ahora, en los últimos dos partidos, estoy consiguiendo mi ritmo; mis compañeros de equipo me están alimentando y permitiéndome estar genial ofensivamente.”, explicó recientemente el jugador.

