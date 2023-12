Cristiano Ronaldo lejos de los primeros lugares en el top 100 de futbolistas de 2023, según el diario The Guardian

Deportivamente el 2023 ya casi llega a su final y varios medios importantes han publicado sus rankings de los mejores futbolistas del año. En esta oportunidad hace poco el prestigioso medio británico The Guardian, lanzó su lista de los mejores 100 jugadores del año.

La cual tiene la particularidad de no contar con la presencia de Cristiano Ronaldo ni siquiera entre los 20 primero. A pesar de que el portugués está siendo el máximo goleador del año calendario con 51 tantos, superando a figuras como Erling Haaland.

Aun así, Cristiano aparece en la lista recién en la casilla 27. Muy alejado de los primeros puestos y por debajo de jugadores como Declan Rice, John Stones, Luka Modric y Julián Álvarez.

Cristiano Ronaldo lleva 51 goles en lo que va de 2023 entre Al Nassr y la selección Portugal / Getty Images Crédito: Adam Nurkiewicz | Getty Images

Incluso esta posición de Cristiano Ronaldo en la lista de The Guardian es mejor que la que le da otros medios al portugués. Pues hace algunos días la revista Four Four Twon también publicó su ranking de 100 mejores futbolistas del año y el luso no apareció ni siquiera dentro de la lista.

En este mismo ranking de The Guardia, el cual hacen todos los años, Cristiano Ronaldo había ocupado la posición 51 el año pasado. Mientras que en 2021 estaba dentro de los 10 primeros ostentando la casilla 8 de los mejores del año.

¿En qué lugar quedó Messi?

A pesar de anotar casi la mitad de los goles de Cristiano Ronaldo, Messi con sus 28 tantos en 2023, aparece en el top 10 del ranking de The Guardian. El argentino ocupa la posición 10 de los mejores futbolistas del año.

Top 10 de mejores futbolistas del 2023, según The Guardian

1. Erling Haaland

2. Jude Bellingham

3. Kylian Mbappé

4. Harry Kanes

5. Rodri

6. Vinícius Jr.

7. Mohamed Salah

8. Kevin de Bruyne

9. Victor Osimhen

10. Lionel Messi

