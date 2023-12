Mató a su padre en Nochebuena: horror en hogar de Nueva Jersey

Kyle Meyer fue detenido como sospechoso de matar a su padre de 61 años horas antes de Nochebuena en Nueva Jersey

Los oficiales encontraron a Gregory Meyer muerto en la casa que compartía con su hijo en Old Denville Road en Boonton, localidad en el condado Morris, alrededor de la 1:15 p.m. del domingo 24 de diciembre, dijeron los fiscales.

Las autoridades no han revelado cómo murió la víctima, que estaba siendo examinada por el médico forense acotó Pix11. El hijo de 33 años fue arrestado más tarde en Paterson y acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma, que no fue precisada. No está claro el motivo del crimen ni si había otras personas en casa.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, a mediados de diciembre David Allen Hagal (60) fue detenido luego de confesar que había matado brutalmente a su padre de 87 años al golpearlo con un tubo de metal, apuñalarlo con un cuchillo de cocina y ahogarlo en un balde de agua en Nueva Jersey.

La violencia doméstica es constante en Nueva York y Nueva Jersey, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad.

La semana pasada un hombre que al parecer estaba perturbado emocionalmente murió baleado por la policía mientras sostenía a su anciana madre a punta de cuchillo dentro de su hogar en El Bronx (NYC).

Días antes un joven de 22 años fue sentenciado por matar a su prima en el hogar NYCHA de la víctima en Harlem, abandonar el cuerpo en El Bronx y hacerse pasar por ella usando su teléfono y tarjeta de crédito.

A principios de este mes una hispana murió golpeada por un adolescente inquilino en una pelea por la renta en Queens (NYC).

A fines de noviembre un adolescente latino fue detenido en El Bronx como sospechoso de matar a tres parientes en un hogar en El Bronx, incluyendo su padre y su hermanito. También ese día un joven de 23 años fue arrestado y acusado de matar a balazos a sus padres y hermano mayor dentro de su hogar en Nueva Jersey.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

