Trump insistió en su propuesta de reemplazar el Obamacare con su propia alternativa

El expresidente Donald Trump volvió a prometer el reemplazo la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) o como es conocido, Obamacare, por su propio programa alternativo “mucho mejor”.

“Obamacare es demasiado caro y, por lo demás, no es una buena atención sanitaria”, escribió el expresidente en su red Truth Social. “¡Se me ocurrirá una alternativa mucho mejor y menos costosa! ¡La gente estará feliz, no triste!”, añadió.

Esta no es la primera vez que el magnate de Nueva York propone terminar con el Obamacare. En el año 2016, en su primera candidatura para la presidencia de Estados Unidos, también habló al respecto. No obstante, como presidente nunca pudo aplicar la derogación de la ley por falta de apoyo en el Congreso, incluso entre los republicanos.

Pero ahora, en su nueva candidatura en la que parte como favorito del Partido Republicano nuevamente, Trump ha hecho más énfasis en la propuesta.

El mes pasado, en unas declaraciones que generaron polémica, el expresidente dijo que la ley impulsada por la administración Obama “apesta”.

“No quiero poner fin a Obamacare, quiero REEMPLAZARLO con UNA ATENCIÓN MÉDICA MUCHO MEJOR. ¡¡¡Obamacare apesta!!!”, escribió Trump en su red Truth Social.

En otra publicación, el expresidente aseguró que conseguir una atención sanitaria “mucho mejor” que el Obamacare para el pueblo estadounidense “será una prioridad de la Administración Trump”.

“No es una cuestión de coste, es una cuestión de SALUD. Estados Unidos tendrá uno de los mejores planes de atención médica del mundo. ¡Ahora mismo tiene uno de los PEORES!“, añadió el candidato presidencial republicano. Sin embargo, no detalló en qué consiste exactamente su propuesta.

Sin apoyo

Desde que el expresidente Trump revivió la discusión sobre el Obamacare, varios congresistas republicanos han dicho que no ven posible el reemplazo o la eliminación de la ley.

El senador Bill Cassidy, el republicano de mayor rango en el Comité de Salud del Senado, es uno de los que es poco optimista con respecto a la propuesta de Trump.

“Es un Congreso estrechamente dividido. Es poco probable que suceda”, afirmó, según recogió The Hill.

Para poder reemplazar la Ley de Atención Médica Asequible, el expresidente necesitaría ser elegido en 2024 con ambas Cámaras de mayoría republicana.

Los demócratas, en cambio, han defendido la ley del expresidente Obama.

“40 millones de personas –más de 1 de cada 10 estadounidenses– tienen hoy seguro médico gracias a la Ley de Atención Médica Asequible y Donald Trump acaba de decir que intentaría eliminarla si regresa al poder. Estuvo a un voto de lograrlo cuando era presidente, y debemos confiar en su palabra de que intentará hacerlo de nuevo”, dijo en un comunicado Ammar Moussa, portavoz de la campaña de reelección del presidente Joe Biden, el mes pasado.

