Alcalde de NY dictó una orden contra autobuses de inmigrantes enviados desde la frontera

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció el miércoles que ha dictado una orden ejecutiva que exige que los autobuses chárter que transportan inmigrantes indocumentados desde la frontera avisen al gobierno de la ciudad con 32 horas de antelación de su llegada.

“También exigimos que estos autobuses chárter lleguen sólo entre las 8:30 a.m. y las 12 p.m. de lunes a viernes”, dijo Adams durante una conferencia de prensa virtual conjunta realizada el miércoles junto a los alcaldes de Chicago, Brandon Johnson, y de Denver, Mike Johnston.

El propósito de la orden es el de garantizar que las autoridades de la ciudad de Neva York cuenten con suficiente personal para procesar a los inmigrantes.

Adams advirtió que de no cumplir con esta orden, se considerará que se ha cometido un delito menor, con posibles multas, demandas, e incluso la confiscación de los vehículos.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams. Crédito: Riccardo Savi para Concordia Summit | Getty Images

La orden limita la llegada de inmigrantes a los días y horarios anunciados por Adams y los buses deben dejar a los pasajeros en un lugar específico, a menos que la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad indique lo contrario, indicó Adams durante la conferencia de prensa.

Brandon Johnson, el alcalde de Chicago, indicó por su parte que hace más de un mes pusieron en marcha una ordenanza similar a la de Nueva York, mientras que Denver está en vías de hacerlo.

Chicago aumentó las sanciones para las compañías de autobuses que dejan a un gran número de inmigrantes en la ciudad sin presentar la documentación adecuada ni utilizar un lugar designado para dejarlos.

Miles de migrantes han sido enviados en buses de Texas a NYC desde el mes de mayo de 2022. Crédito: Javier Otazu | EFE

Adams ha dicho que la llegada de más de 150,000 inmigrantes desde abril del 2022, de los que 68,000 están bajo cuidado de la ciudad, ha creado una crisis fiscal que llevará a que para mediados del 2025 se hayan gastado $12,000 millones de dólares en servicios para éstos, lo que incluye albergue, comidas, educación para los niños y otro tipo de asistencia, sin que se recibiera la ayuda que ha reclamado del gobierno federal.

En la primavera del 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzó a enviar autobuses con inmigrantes a ciudades con alcaldes demócratas, primero a Washington D.C. y luego a Nueva York, para, según el republicano, repartir la carga migratoria que afronta su estado por las políticas de la Administración del presidente Joe Biden.

También ha enviado inmigrantes a Boston (Massachusetts), a Denver (Colorado), Filadelfia (Pennsylvania) y Los Ángeles (California).

Otros inmigrantes han llegado a Nueva York por cuenta propia desde diversos estados a los que la ciudad está obligada a dar albergue si lo solicitan, debido a un mandato emitido por un tribunal hace 42 años, que el alcalde Adams pidió fuera dejado sin efecto alegando la crisis financiera.

Debido a que no ha habido una respuesta de la corte -el caso está aún debatiéndose- y a que continúa el flujo de miles de inmigrantes a la ciudad, las autoridades se vieron obligadas a convertir hoteles en albergues y levantar carpas.

Además, se ha limitado a 30 días el tiempo de los solteros para buscar un lugar donde vivir y a 60 días para las familias con niños, lo que ha sido ampliamente criticado, en particular por el impacto que tendrá en los menores, según defensores de los inmigrantes.

Adams también ha recortado presupuesto a las agencias de la ciudad para atender a los inmigrantes, a lo que hoy se ha sumado la orden ejecutiva.

Los tres alcaldes reiteraron sus críticas al gobierno federal por no proporcionarles la ayuda económica que han pedido y no atender un problema migratorio que entienden es nacional, y no debe ser resuelto exclusivamente por las ciudades.

El anuncio se produce cuando una nueva caravana de migrantes con miles de personas va camino de la frontera sur del país, y mientras el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se encuentra en México para tratar precisamente el problema de la migración irregular con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador

