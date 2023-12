Colombiano James Rodríguez reveló sus problemas de adaptación en el fútbol qatarí

A sus 32 años James Rodríguez ha sido todo un trotamundos en el fútbol. En total son 10 los equipos en los que el colombiano ha jugado a lo largo de toda su carrera. Algunos equipos grandes como Real Madrid y Bayern de Munich, y otros destinos exóticos como Grecia y Qatar.

Y es precisamente este último país en el que el colombiano tuvo grandes problemas de adaptación. Lo que terminó resultando en un paso corto de solo un año, y recientemente en una entrevista para Globo Esporte explicó con detalles su estadía en el país de Medio Oriente.

“La cultura catarí es muy difícil. Fue un país en el que fue mucho más difícil la adaptación”, arrancó diciendo sobre su paso por el Al Rayyan de Qatar, el segundo capitán de la selección Colombia.

James Rodríguez defendiendo los colores de la selección Colombia / Getty Images Crédito: ANDRES KUDACKI | AFP / Getty Images

Uno de los primeros choques culturales lo vivió dentro del camerino y lo contó en la entrevista como una anécdota más. “En el fútbol, cuando todo el mundo toma un baño, se queda sin nada (de ropa) y allá los compañeros me decían: ‘No, no, no te puedes quedar así’. Yo quedé asustado”, cuenta el cucuteño.

Fuera del fútbol también vivió momentos incómodos a causa de las diferencias culturales. “Ellos comen con la mano. Para mí fue difícil también”, contó entre risas. “Todo el mundo junto come con la mano. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano’ y yo les respondía: ‘Estás loco, no voy a comer con la mano’”.

Su estadía en Brasil

Luego de pasar ese año difícil en Qatar, James se fue a Grecia, pero apenas duró seis meses con el Olympiacos para rescindir contrato y quedar como agente libre. Es ahí cuando el Sao Paulo de Brasil lo contrata en julio de 2023.

“Me está gustando. Sólo llevo cinco meses allí, poco tiempo, pero lo estoy disfrutando. Me gusta mucho el país, es muy parecido a mi país. Estoy feliz aquí”, comenta el futbolista colombiano sobre sus primeros meses en territorio brasileño.

Por otro lado, en la cancha, cuenta el gran nivel que hay en la liga del cinco veces campeón del mundo. “Pensé que aquí era menos físico, aquí es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico. Hay jugadores de mucha calidad, sí, pero el juego es muy físico. Eso pensaba yo, pero cuando juegas con un equipo que tiene calidad es mucho más fácil”, concluyó Rodríguez.

Sao Paulo terminó la Serie A brasileña en la décimo primera posición de la tabla. Aunque aseguró un cupo a la Copa Libertadores 2024 tras quedar campeón en la Copa de Brasil. James por su parte, terminó el año con 12 encuentros disputados en la Serie A, anotando un gol y dos asistencias.

