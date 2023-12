Derek Rosa pasa 20 horas al día solo en celda de cárcel para adultos en Florida

Derek Rosa, el menor de 13 años acusado en Florida de matar a puñaladas a su madre mientras esta dormía, permanece encarcelado en solitario en la prisión para adultos “Metro West Detention Center” en Doral.

Rosa, que es juzgado como adulto por el asesinato en primer grado de Irina García, de 39 años, en Hialeah, es el más joven de los 34 menores en la prisión.

El resto de los adolescentes en el recinto tiene 16 y 17 años, según detalla un reporte de NBC 6.

“Yo no tengo quejas con Rosa”, declaró un trabajador del lugar. “Mi equipo no me ha dado quejas que tengan que ver con Rosa”, añadió la fuente citada por la televisora.

20 horas solo en su celda

De acuerdo con el reporte, el personal siempre está vigilando al menor, ya que es considerado un preso de alto perfil. En la celda del muchacho, solo hay una ventana mate sin vista clara al exterior.

Como medida de seguridad, a Rosa no se le permite compartir con otros reclusos.

El hispano permanece unas 20 horas al día encerrado en su celda.

Derek Rosa permanecerá en cárcel para adultos

El 15 de diciembre, el juez de circuito de Miami Dade, Richard Hersch, determinó que Rosa deberá permanecer en la prisión de adultos a raíz del pedido de sus abogados para que fuera trasladado a un centro juvenil.

El juez consideró que al acusado no se le están violando derechos constitucionales al mantenerlo en la cárcel para adultos.

La decisión de Hersch se dio después de que en una audiencia judicial trascendiera una grabación en la que el chico le confiesa a un detective haber matado a García la noche del pasado 12 de octubre.

En la entrevista poco después de los hechos, Rosa confirmó haber apuñalado a su madre unas 40 veces.

Además, durante la audiencia, trascendió que los investigadores cuentan con evidencia que apunta a que Rosa buscó información en internet sobre cómo matar a gente con cuchillo.

“Yo me levanté, agarré uno de los cuchillo de la cocina y luego fui a su habitación, y luego…”, declaró Rosa al detective Joseph Elosegui.

“Está bien, lo puedes decir”, replica Elosegui.

“Yo la maté”, añade el acusado.

Mientras el material era divulgado, Rosa inclinó su cabeza y parecía estar llorando.

La abuela materna de este, a la que se la ha visto varias veces en corte mostrándole su respaldo, se agarra la cabeza y se revuelca de angustia en un banquillo.

Poco después de las 11:30 p.m. de la referida fecha, Rosa llamó al 911 para reportar que había matado a su progenitora. La hermana recién nacida del presunto asesino se encontraba en el lugar al momento de los hechos, pero no fue lastimada.

Tras el ataque, en el que Rosa, presuntamente, también le cortó el cuello a su madre, este llamó a un amigo que tenía por internet y le envió tres fotos.

Dos mostraban a la víctima, y la tercera era una selfie en la que Rosa saca la lengua y saluda a la cámara con su mano ensangrentada.

