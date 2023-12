“Entre Miami y Los Ángeles”: Antoine Griezmann tiene claro que jugará en la MLS cuando termine su etapa en Europa

Uno de los mejores jugadores de La Liga de España actualmente es Antoine Griezmann. El francés lleva 11 goles en lo que va de temporada siendo el tercer máximo anotar del campeonato local en lo que está siendo su temporada número 14 en España.

Griezmann ha vestido la camiseta de tres grandes de España. Primero la del Real Sociedad, luego el Atlético de Madrid y después de un paso regular por el FC Barcelona, volvió al equipo capitalino luego de dos temporadas.

A sus 32 años, Griezmann tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta mediados de 2026. Y aunque aún falta mucho para concluir su vínculo con el cuadro colchonero, el francés parece tener muy claro cual será su próximo movimiento.

Antoine Griezmann con el uniforme de la selección francesa / Getty Images. Crédito: Laurence Griffiths | Getty Images

Y es que al delantero le atrae bastante la idea de cruzar el charco y jugar en América, concretamente en Estados Unidos, pues ha expresado su gusto por la cultura estadounidense y le llama la atención la idea de jugar en la MLS cuando su etapa en Europa termine.

“Sí, quiero acabar mi etapa europea en el Atlético de Madrid. Sé que el club está a favor de poder hacer un esfuerzo y lo hablaremos. Más allá de Europa, lo que me gustaría más tarde es la MLS, siempre lo he reconocido. Pero el Atlético será casi al cien por cien mi último club en Europa. Es donde quiero estar, donde más feliz me veo y aquí estoy en casa”, resaltó el campeón del mundo con Francia en 2018 en una entrevista con el Diario AS.

Griezmann se ha declarado un gran fan de Estados Unidos. En sus vacaciones siempre se le puede ver visitando este país. Es seguidor de la NBA y la MLB, e incluso asiste con regularidad en partidos tanto de baloncesto como de béisbol.

Antoine Griezmann en un encuentro de las Grandes Ligas entre Miami Marlins y Atlanta Braves en Florida /Getty Images

Incluso el “Principito”, como suelen apodarle, se debate entre dos ciudades en particular de Estados Unidos. Parecidas, aunque muy alejadas una de la otra. La primera es Los Ángeles en la costa oeste del país y la otra es Miami, en el sur de la Florida.

“Todavía no sé si será en Miami o Los Ángeles. Son dos grandes ciudades. Me gusta la mentalidad y la cultura del espectáculo de los Estados Unidos”, comentó Griezmann durante la entrevista.

Por un lado, Los Ángeles cuenta con dos franquicias en la MLS: Los Ángeles Galaxy y LAFC. Mientras que de Florida le atrae poder jugar en el Inter Miami, equipo del cual David Beckham es copropietario y fue el ídolo de Antoine durante su juventud.

Año a año son más las figuras que llegan a la MLS, en 2023 fue el más sorprendente con el arribo de Lionel Messi. En algunos años, otro campeón del mundo como Griezmann también podría ser parte de la liga estadounidense de fútbol.

