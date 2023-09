Griezmann le dice que no a los millones de Arabia Saudita: “Mi objetivo sigue siendo la MLS”

En la previa del choque que enfrentará a Francia ante Alemania, el futbolista del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, compartió sus opiniones sobre varios temas, entre ellos la irrupción del fútbol saudí en el panorama mundial.

“Entiendo a los que se han ido a jugar allí. Estamos hablando de sumas de dinero increíbles. Aunque ganemos mucho dinero, algunos quieren proteger a sus hijos y nietos, y me parece normal. Tendrán la obligación de jugar bien y demostrar todo su talento. ¿Podría ir yo? Tengo una familia y tres hijos. No es una decisión fácil de tomar. Pero como saben, mi objetivo sigue siendo la MLS”, comentó.

Griezmann también reveló: “Lo más importante es clasificarse para la Eurocopa. Sabemos que sólo hay tres jugadores mayores de cierta edad que pueden hacerlo, así que hay muchas preguntas, lo cual es normal. Cuando veo los Juegos Olímpicos, no lo hago como futbolista, lo hago como un aficionado como cualquier otro francés”.

Bon début de semaine à tous ! 🙌 pic.twitter.com/bKICMFjFNh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 11, 2023

Por último, Griezmann en relación a su estado de forma, aseguró que no está al 100%. “El año pasado fue complicado porque al principio solo jugaba 30 minutos. Todavía no estoy ahora mismo al 100%, solo he tenido 20 días de vacaciones después de todos los viajes que hicimos durante la pretemporada. Me iré encontrando cada vez mejor“, finalizó.

Para cerrar también indicó su charla con Deschamps: “Mi padre me envió un mensaje para ver si pasaba algo. Estuvimos hablando del partido y de la primera parte. El entrenador me preguntó si me encontraba bien. Le dije que creía que el juego se había centrado bastante por el lado izquierdo, así que lo que hice fue escorarme a la izquierda para enviar el juego al lado derecho. En la segunda parte, el balón le llegó con más facilidad a Ousmane Démbélé. Mi padre se tranquilizó”.

