Jessica Rodríguez atravesó un vergonzoso momento con su vestuario en ‘Despierta América’

Jessica Rodríguez es una de las conductoras de ‘Despierta América‘ y hace un día contó la desagradable experiencia que le tocó vivir mientras estaba al aire en el programa de televisión, puesto a que su vestuario le terminó haciendo una mala jugada y se deterioró.

La venezolana lució su cabello suelto con algunas ondas, mientras que decidió acompañar su look con un vestido blanco de mangas largas. Sin embargo, en la parte de atrás se le terminó abriendo de manera considerable estando frente a las cámaras, pero afortunadamente no se vio.

“No lo van a creer, cosas que solo me pasan a mí. Yo divina, me puse mi vestido esta mañana y no sé qué pasó, será la cena de Navidad que comí mucho, me senté y eso se abrió mucho, como en las caricaturas, en el medio, así”, comenzó detallando la presentadora del espacio matutino.

Rodríguez no quiso finalizar sin antes decir que dicha experiencia se ha convertido en una de las más vergonzosas que ha tenido en su vida y más si se trata de un sitio público: “Les prometo que fue así todo en el medio, de pasar pena. Cuando me pregunten, ‘¿qué es lo más penoso que te ha pasado en tu vida?’, creo que este momento está en el top 5″.

El vestido fue sometido a una “cirugía plástica”, ya que una de las encargadas asumió el reto de solventar la situación para que Jessica volviera a salir al aire.

“Ella es tan bella y tierna. El vestido es lindo que mal que te dejara en la calle. Cosas que pasan”, “Muchos tequeños”, “Es que el chef te dio muy buena cena”, “Mi querida Jessi si estuviera mi primo Jomari no te aguantara riéndose”, “Lo bueno que estás en confianza, tranquila Jessi aparte eres bella y joven todo se te mira bien”, “Accidentes que pasan no te preocupes”, “Para la próxima siempre tienes que andar con ropa extra en tu carro trabajas en televisión y cualquier cosa puede pasar, mujer prevenida vale por tres”, “De tanto que le cocina el Chef Yisus”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

