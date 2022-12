Jessica Rodríguez sorprendió a la audiencia de ‘Despierta América’ tras lucir por primera vez un vestido de novia

La venezolana Jessica Rodríguez el pasado lunes sorprendió a la audiencia de ‘Despierta América’ tras lucir un vestido de novia que definitivamente le quedaba muy bien, debido a que fue acertado al momento de escoger una de las cosas más relevantes para el día que se da el “sí acepto”.

En la cuenta oficial de Instagram del programa de televisión compartieron unas imágenes donde se puede ver que no solamente sale la venezolana, también la acompañaron las otras modelos, así como Dayanara Torres, quien también recibió muchos elogios al verla vestida de esa manera, al igual que por el tipo de trabajo que realiza en Univision.

La foto de Rodríguez resultó ser la tercera, pero, no la menos importante para que la audiencia le dedicara algunas infinidades de palabras, al tiempo que creen que dentro de poco se podría casar.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que varios de los internautas se tomaron algunos segundos para dedicarles palabras a las modelos que decidieron posar con vestidos de novias, mientras que la venezolana recibió varios halagos tras la manera en la que se veía.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos, debido a que uno de los seguidores de la plataforma realizó una comparación en cuando al talento y trabajo que realiza día tras día Jessica, pues desde su percepción Torres lo habría hecho mejor.

“Waooo, que hermosa te ves Jessivaleri”, “Pobre Jessi, le falta mucho para ser presentadora de ahí, pero Dayanara dando catedra, muy bien“, “Jessi es la única que se ve hermosa”, “Que se case Jessi, qué linda”, “@jessivaleri bellísima”, “Todas lucen hermosas”, “Todas están muy bellas, felicidades“, “Bellas”, “Ay qué bellas!! Jessi se ve espectacular”, “Si eso fue hoy, qué será el día de tu boda @jessivaleri”, “A mí me parece que @jessivaleri va a casarse pronto“, “David Bridal no es Bisbal el cantante. Bridal es novia”, “Mi vestido de novia lo compré en @davidbridal bellísimo me acuerdo que todos eran bellos”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Jessica Rodríguez y Francisca Lachapel son las mejores vestidas de hoy en Despierta América, según el público

· Jessica Rodríguez, conductora de Despierta América, dice que su nueva meta es ser villana de telenovelas

· Jessica Rodríguez de ‘Despierta América’: “Estoy sembrando mi futuro y me la estoy gozando”