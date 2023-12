Silvia Pinal a sus 92 años se encuentra hospitalizada desde hace días en México

El mundo del entretenimiento la mañana de este miércoles se ha visto sacudida por una noticia que mantiene en alerta a más de uno porque se trata de Silvia Pinal, quien tuvo que ser trasladada a un centro de salud en Ciudad de México, para que especialistas atendieran la emergencia.

La noticia la dio a conocer Gustavo Adolfo Infante durante una transmisión en vivo que realizó. Sin embargo, todo se viene presentando desde el pasado domingo 24 de diciembre, cuando su cuerpo no respondía de manera adecuada y decidieron llevarla a un hospital.

“No le dio un infarto, pero empezó a no responder, no respiraba, se la llevaron a un hospital al sur de la Ciudad de México y cuando llegó al hospital le tomaron los signos vitales, la respiración, no estaba respirando ya doña Silvia Pinal y la tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva”, dijo Infante.

Silvia Pinal no ha estado teniendo un buen mes. / Foto: Mezcalent.

El periodista mexicano llegó a mencionar que la actriz se encuentra recibiendo atención desde hace una semana. No obstante, se espera que más tardar el 30 de diciembre le den el alta médica para poder irse a casa con sus seres queridos y poder recibir el 2024 en familia.

“No han aparecido fotos de ella en la cena de Navidad, obviamente porque no tuvo cena de Navidad, estuvo hospitalizada en terapia intensiva doña Silvia Pinal”, añadió Gustavo Alfonso.

Según el también presentador de televisión, Silvia ha estado experimentando dificultades respiratorias debido a problemas en los pulmones. Estas complicaciones han afectado sus actividades diarias e incluso le han impedido realizar su tradicional retiro a su hogar en Acapulco, algo que solía hacer regularmente.

Silvia Pinal no compartió en la cena de Navidad con sus seres queridos. / Foto: Mezcalent.

La actriz, reconocida por su destacada trayectoria en el mundo del cine y la televisión, ha sido sometida a diversos tratamientos médicos para tratar su problema respiratorio. Sin embargo, aún no ha logrado recuperarse por completo.

La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores y el medio artístico en general, ya que Silvia Pinal es una figura querida y respetada en la industria del entretenimiento mexicano.

Desde ‘El Diario NY’ esperamos que Pinal encuentre la pronta recuperación y pueda retomar sus actividades habituales.

Sigue leyendo:

· Silvia Pinal celebró su cumpleaños 93 rodeada de sus hijos y amigos cercanos

· Mamá de Michelle Salas confirma que su hija celebró una “preboda”, para compartir un momento especial con Silvia Pinal

· Silvia Pinal confesó haberse quedado con las ganas de asumir la presidencia de México