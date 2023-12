Trump llamó “perdedora” a la congresista demócrata que lo criticó por su mensaje navideño

El expresidente Donald Trump llamó “perdedora” a la congresista demócrata Debbie Dingell luego de que ella calificara como “patético” el mensaje de Navidad del republicano, en el que atacó a sus adversarios deseando que “se pudran en el infierno”.

“Debbie Dingell de Michigan es una PERDEDORA, que está ayudando al corrupto Joe Biden y su alegre banda de matones a DESTRUIR nuestro país con su LOCA política de fronteras abiertas, inflación, energía de alto costo, nueva estafa ecológica, HORRIBLE DIPLOMACIA MUNDIAL y catástrofe en Afganistán, autos totalmente eléctricos y mucho más”, escribió Trump el martes en su red Truth Social.

La congresista demócrata por el estado de Michigan las cosas estaban empeorando en términos de amenazas a funcionarios públicos, haciendo referencia a esa publicación del expresidente Trump.

“Francamente, les voy a decir que creo que fue una de los saludos navideños más patéticos que he escuchado cuando un ex presidente de los Estados Unidos que quiere regresar le dice a la gente el día de Navidad que ‘se pueden pudrir en el infierno’”, declaró Dingell en una entrevista en CNN.

Trump saca una vieja disputa

En su nueva publicación del martes, Trump aseguró que Dingell cambió abruptamente su actitud sobre el expresidente luego del funeral de su esposo, el exrepresentante John Dingell.

“Cuando le di, como presidente, a su marido de tantos años, los honores más altos de Estados Unidos para su funeral, algo realmente importante, ella me llamó, llorando casi incontrolablemente, para decirme que no podía creer que yo estuviera dispuesto a hacer eso por un demócrata. Ella me lo agradeció profusamente”, escribió Trump.

“Dos meses después, ella estaba de nuevo en el camino despotricando y delirando sobre ‘TRUMP’. ¡Debería centrarse en lo mal que CHINA está tratando a los trabajadores automotrices de Michigan, y a Estados Unidos en su conjunto, a la que el corrupto Joe Biden ha regalado esta que alguna vez fue una gran industria!”, añadió el candidato republicano.

Este miércoles, la congresista demócrata le respondió a Trump en su cuenta X, antes llamada Twitter, afirmando que no se puede ignorar la retórica del expresidente.

“No podemos ignorar la retórica odiosa y peligrosa, por mucho que queramos. Se está volviendo demasiado común y se está normalizando. El uso de “pudrirse en el infierno” en un mensaje navideño (un tiempo para la bondad, el amor y la paz) nos recuerda que no podemos volvernos insensibles”, escribió la congresista.

En otro tuit, agregó que a intimidación, el odio, la división y las amenazas de violencia son “inaceptables”. “La bondad y la compasión importan ahora más que nunca”, concluyó.

