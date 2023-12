Congresista demócrata califica como “patético” el mensaje de Navidad de Trump

Debbie Dingell, congresista demócrata por Michigan, se refirió al mensaje de Navidad del expresidente Donald Trump en el que deseó que varios de sus oponentes “se pudran en el infierno”, diciendo que es el más “patético” que ha escuchado nunca.

En una entrevista en CNN el martes citada por The Hill, le preguntaron a Dingell si las cosas estaban empeorando en términos de amenazas a funcionarios públicos, a lo que respondió:

“Se están deteriorando y están empeorando… Francamente, les voy a decir que creo que fue una de los saludos navideños más patéticos que he escuchado cuando un ex presidente de los Estados Unidos que quiere regresar le dice a la gente el día de Navidad que ‘se pueden pudrir en el infierno’”.

El mensaje de Trump

En el mensaje en Truth Social, Trump atacó a figuras públicas, varios incluidos líderes mundiales.

“Feliz Navidad a todos, incluida la ÚNICA ESPERANZA del corrupto Joe Biden, el trastornado Jack Smith”, escribió Trump en su red social. Smith es el fiscal general encargado de supervisar la investigación en los casos del expresidente republicano en torno a las elecciones de 2020 y la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021.

“También se incluyen líderes mundiales, tanto buenos como malos, pero ninguno de los cuales es tan malvado y ‘enfermo’ como los MATOS que tenemos dentro de nuestro país quienes, con sus fronteras abiertas, INFLACIÓN, rendición de Afganistán, nueva estafa verde, altos impuestos, La falta de independencia energética, el despertar militar, Rusia/Ucrania, Israel/Irán, la locura de los coches eléctricos y mucho más, buscan destruir lo que alguna vez fue nuestro gran Estados Unidos. QUE SE PUDRAN EN EL INFIERNO. ¡OTRA VEZ, FELIZ NAVIDAD!”, añadió Trump.

Conflicto de vieja data

La congresista demócrata aseveró que Trump está “contribuyendo a la división”.

Hay que recordar que Dingell tuvo en el pasado un fuerte encontronazo con el expresidente. En 2019, cuando la congresista votó a favor del impeachment a Trump, el republicano se refirió a su difunto esposo, el exrepresentante John Dingell, diciendo que estaba “mirando hacia arriba” desde el infierno.

“Sí, he tenido gente, y después de que él me persiguió, y francamente, había hombres afuera de mi casa con armas de asalto, y he recibido amenazas, pero es el odio y la división [lo que] se están infiltrando en nuestras comunidades demasiado fácilmente”, dijo Dingell el martes, según The Hill.

Y añadió: “La violencia se está normalizando. Cada uno de nosotros tiene que ponerse de pie. Podemos estar en desacuerdo civilmente; Necesitamos respetar a cada ser humano con dignidad”.

La congresista por Michigan opinó que se debe recuperar la civilidad porque la democracia de Estados Unidos estará en problemas si se normaliza “el tipo de ira, violencia y división que se está infiltrando”.

