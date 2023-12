Aída Cuevas rechazó tres propuestas de matrimonio de Juan Gabriel 

Aída Cuevas ha comentado en numerosas ocasiones que su amistad con Juan Gabriel era sumamente especial; sin embargo, ahora sorprende al confesar que el cantante quiso llevarla al altar en más de una ocasión.

En entrevista para el podcast “Anetteando”, la cantante reveló que el “Divo De Juárez” le pidió matrimonio tres veces; sin embargo, ella lo rechazó en cada oportunidad y dio a conocer las poderosas razones de esa decisión.

“Juan Gabriel me decía ‘cásese conmigo, yo veo por usted y por el niño’, no puedo decir si estaba enamorado de mí, si quería hacer una familia o si me quería ayudar cuando me divorcié, pero él me lo ofreció tres veces y en todas le dije que no”, dijo Aída.

La cantante señaló que su negativa era por tres razones: la primera era porque todavía estaba casada, la segunda porque no quería perder su amistad con él y la tercera porque tenía miedo que la gente la recordara como la esposa de Juan Gabriel y no como Aída.

Más historias de famosos con “el Divo de Juárez”

Pese a ser una persona joven, Diego Boneta revela que conocía muy bien a Juan Gabriel e incluso puede presumir que tuvo la oportunidad de colaborar con él y ser su amigo. El actor contó el pasado mes de octubre recuerda todas las cosas que él le contaba cuando llegaban a encontrarse.

“Siempre me hablaba mucho de Michoacán. Estar aquí me ha hecho pensar mucho en Alberto, en mi tío, así le decía yo. Compusimos una canción de mi disco, yo tenía 16 años, luego a los 18 pude cantar con él en Los Ángeles y luego un par de veces en el Auditorio Nacional. Se me pone la piel chinita nada más de acordarme”, dijo Diego.

Para finalizar, el joven histrión confesó con cierta melancolía que tenía planeado hacer una serie de duetos con el llamado “Divo de Juárez”; sin embargo, su sorpresiva muerte lamentablemente truncó los planes.

Sigue Leyendo más de Juan Gabriel aquí:

· Estrenarán serie de Juan Gabriel donde investigarán si está vivo o muerto

· Juan Gabriel regresa a la música con tema inédito y preparan disco póstumo | VIDEO

· Vicente Fernández y Juan Gabriel entre los ‘200 Mejores Cantantes de Todos los Tiempos’ de la revista Rolling Stone

· Anuncian libro sobre la vida de Juan Gabriel que da detalles de su adolescencia