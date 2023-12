Alejandra Guzmán habla de la salud de Silvia Pinal y la enfermedad que la mantiene hospitalizada

Los seguidores de la carrera artística de la gran Silvia Pinal el pasado miércoles se mantuvieron en alerta luego de darse a conocer que estaba siendo atendida por especialistas. Alejandra Guzmán tuvo un acercamiento a los medios de comunicación y explicó que su madre se mantiene en observación desde el jueves 21 de diciembre.

Las dificultades que se fueron presentando llevaron a que Silvia le diagnosticaran una neumonía. Sin embargo, la cantante dio los pormenores del actual estado de salud de su progenitora.

“Fue internada porque le dio influenza, entonces fue muy complicado. Venimos a sacarle todas sus flemitas. Ha estado mejorando increíblemente bien. Nos dio influenza, yo también no sabía que era influenza hasta que nos dijeron que dimos positivas”, dijo frente a los reporteros.

Alejandra Guzmán explicó a los medios que también fue diagnosticada con influenza. / Foto: Mezcalent.

Entre tantas preguntas, la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ agregó lo siguiente: “Poco a poco hemos estado aquí viendo cómo ha avanzado para bien su salud, ella es muy fuerte, su corazón es muy fuerte, es muy sana“.

El médico que se encuentra atendiendo a Pinal estuvo con Guzmán, siendo así como aprovechó de aclarar lo que estaba ocurriendo. Además, añadió los problemas de salud que se fueron presentando, pero que atacaron a tiempo para mantenerla estable.

Alejandra Guzmán dijo que su madre se encuentra hospitalizada desde hace una semana. / Foto: Mezcalent.

“Tuvo una infección viral por influenza, la cual se complicó con una infección bacteriana, entonces es un tema de neumonía, particularmente en el lado derecho. Ahorita ya vamos mejor, ya vamos saliendo del evento agudo, de lo más grave, y ahorita lo que nos queda es un poquito de rehabilitación, que tenga hidratación vía oral, que tenga buena tolerancia vía oral y sobre todo que maneje muy bien las secreciones”, explicó el especialista.

Gustavo Adolfo Infante había hablado de Silvia Pinal

“No le dio un infarto, pero empezó a no responder, no respiraba, se la llevaron a un hospital al sur de la Ciudad de México y cuando llegó al hospital le tomaron los signos vitales, la respiración, no estaba respirando ya doña Silvia Pinal y la tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva”, manifestó el pasado miércoles el periodista.

