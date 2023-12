Carlos Calderón habla con detalles del difícil año que tuvo: “Depresión, angustia y ansiedad”

A mediados del mes de noviembre Carlos Calderón anunció que estaba preparado para darles una noticia que lo mantenía emocionado y se trataba del estreno de su pódcast y para finalizar este 2023 decidió hablar de las cosas que le sucedieron. Por ello, inició hablando de su despido laboral.

“Empecé el año con una patada muy fuerte que fue la pérdida de mi trabajo en Univision. Yo llevaba 25 años totalmente entregado y feliz de ser parte de una empresa donde conocía desde el que te recibe en la puerta, la señorita que te hace el lunch, el personal de limpieza, la gente que mueve el mobiliario de los sets, camarógrafos, maquillistas, gente de iluminación, escritores, productores”, dijo en ‘The Carlos Calderón Show’.

Carlos Calderón era uno de los presentadores de ‘Despierta América’ y lo botaron en enero. / Foto: Mezcalent.

“Cuando pierdes eso, cuando pierdes tu estilo de ganarte la vida, de tu rutina de levantarte en las mañanas, tu misión, tu motivación, pues se vuelve una situación muy estresante, especialmente cuando tienes un bebé, una pareja que quieres suplirle, que quieres que esté contenta y tranquila, es una situación bien estresante por lo que yo pasé. Fueron meses de mucho estrés que se agarraba a cachetadas con momentos de depresión, angustia y ansiedad“, manifestó Carlos.

El presentador de televisión también destacó que en medio de sus momentos más complicados fue cuando terminó obteniendo una enseñanza, aunque no fue la manera que más le hubiese gustado implementar para poder mejorar.

“Uno aprende a la mala, dicen por ahí, las cosas negativas no tienen que serlo si te dejan un buen aprendizaje”, añadió Calderón.

El mexicano Carlos Calderón habló abiertamente de las pruebas que le puso el 2023. / Foto: Mezcalent.

“Ahora, terminé el año con la puerta abierta en Telemundo, que fue para mí una sorpresa, el nuevo año viene con cosas muy hermosas, con una empresa, Gelato For Your Face, que me llena de optimismo, con oportunidades que se me están presentando y nunca esperé tener, con proyectos de arquitectura que han sido gracias a la determinación y la capacidad de adaptarme… Tengan fe, fuerza, garra, confíen en ustedes, adáptense, estudien… ¡Van a sobrevivir!”, expresó el conductor.

