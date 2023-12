Tendencias en comida para el 2024: lujo en productos que hagan la vida más fácil

Basado en datos culturales, mediáticos y económicos, expertos realizan una proyección de las tendencias de comidas para el 2024, más allá de las modas pasajeras.

De acuerdo a una empresa consultora de tendencias en comidas, “el lujo se encontrará menos en el costo o la excepcionalidad de un ingrediente, si no en la calidad de un producto que haga la vida más fácil, interesante y divertida”, dijo Andrew Freeman, presidente de AF & Co a The New York Times.

AF & Co es una empresa consultora de San Francisco que publica un informe, firma de marca y mercadeo Carbonat, sobre tendencias en comida.

Fredman asegura que “hay este deseo de audacia, maximalismo y colaboración, pero con la sensación de que, sea lo que sea lo que gasto, necesito sentir una verdadera relación calidad precio”.

Mientras que Jennifer Zhou, quien lidera el equipo de sabor y color en el procesador de alimentos mundial ADM, apunta a que “gran parte tiene que ver con que ‘solo quiero esta fantástica experiencia que nos aleje de lo que está pasando en las noticias”.

7 tendencias de comidas para 2024

Refrigerios y bocadillos: el pronosticador de tendencias de consumo WGSN, Claire Lancaster dice que “los bocadillos pueden ser el máximo ejemplo de lo cool en lo que no tiene muchas pretensiones”. Estiman un auge para el próximo año marcado por las porciones pequeñas y deliciosas, que son una manera de bajo riesgo para explorar nuevas cocinas.

La hidratación: para el 2024, esperan el auge de “hidratación premium” y estiman nuevas formas de utilizar los residuos para fabricar agua surgirán, “como el agua de cacao de lo que queda después de cosechar las semillas de cacao”. “La administración del agua será más importante, con consumidores en busca de alimentos y bebidas que requieran menos agua para crecer o producir, como frijoles de cultivo seco, bocadillos elaborados con nopales y cervezas de empresas que usen un sistema de filtración”, agrega.

Trigo sarraceno: la embajadora de la cultura alimentaria de Whole Foods Market Cathy Strange asegura que “Será el año del trigo sarraceno”. El trigo sarraceno tiene multiples usos en la cocina desde el chocolate caliente, hasta la mezcla con especias de chai o vainilla que se convierte en bebidas. Además, el trigo sarraceno es un excelente cultivo de cobertura y es rico en proteínas y fibra.

Cocteles con sabor a comida: otras de las tendencias para el próximo año son los cócteles con sabor a comida, que se logran a través “del lavado de grasa, la clarificación y las infusiones”, para lograr bebidas con mucho umami que saben a platos específicos. Por ejemplo, en Nueva York se puede pedir un cóctel que sabe a ensalada Waldorf en Double Chicken Please o un Caprese martini en Jac’s on Bond, indica NYT.

Alimentos poco procesados: los alimentos ultraprocesados continuarán siendo considerados alimentos tóxicos, de acuerdo a un informe de tendencias globales de alimentos y bebidas de Mintel para 2024. “La fermentación natural, los aceites prensados en frío, las hamburguesas de nueces y legumbres y los ingredientes clásicos como la mantequilla y la crema tendrán más notoriedad”.

Picante complejo: el picante pasará de ser intenso a ser matizado y multidimensional, combinándose con sabores dulces y ácidos o siendo obtenido a partir de mezclar sabores de diferentes ajíes o chiles de diferentes partes del mundo, indica NYT.

Inteligencia Artificial: el empleo de la IA la cadena de producción de la comida impactada más a las cadenas que a los usuarios. Algunos de los cambios que la IA podría apuntan cadenas de suministro más ajustadas, reducción de desperdicios de alimentos en cocinas grandes y técnicas de agricultura de precisión.

