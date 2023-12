Cristian Calderón lanza emotivo mensaje de despedida a Chivas Rayadas de Guadalajara

Las Chivas Rayadas de Guadalajara se encuentran trabajando en mejorar su plantilla de cara al torneo Clausura 2024 de la Liga MX y ante este motivo se han visto obligados en liberar a varios jugadores que se habían convertido en referentes de la organización durante los últimos campeonatos; el más reciente de ellos fue Cristian ‘Chicote’ Calderón, a quien agradecieron por su entrega con el club.

Ante este hecho el jugador decidió acabar con el silencio y decidió enviar un emotivo mensaje de despedida y agradecimiento al Rebaño Sagrado por permitirle defender sus colores en cada uno de los partidos que disputó como un rojiblanco durante los últimos cuatros años; de esta manera se despide como todo un ídolo del Chivas y apunta a nuevos horizontes.

Calderón compartió este mensaje de agradecimiento a través de su cuenta en la red social Instagram en la que recordó cada uno de los cuatro años que defendió y colocó algunas imágenes suyas defendiendo el uniforme.

“Hoy me despido de una gran afición, de la institución de @chivas, no sin antes agradecer por el tiempo que permanecí aquí. Fueron momentos de tristeza, pero hubo más de alegría, volver a disputar Liguillas aún no logrando el objetivo, me despido de ese gran equipo al cual pertenecí. Gracias @chivas!!”, expresó el lateral izquierdo.

“Totalmente agradecido con mis compañeros, jardineros, utileros, cuerpo médico, fisios, cuerpo técnico, directiva y en especial a toda esa gran AFICIÓN que muchos desde el día uno me apoyaron. Sin más, me voy contento, y se que en un futuro nos volveremos a encontrar”, concluyó el jugador.

Este hecho ocurre poco después que el propio Chivas de Guadalajara anunciara la salida de Calderón de su plantilla a través de su cuenta en la red social X (antigua Twitter) en la que le desearon el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional. “Gracias por estos 4 años. Suerte en tu camino, ‘Chicote’”, dijo el club.

El anuncio de Chicote Calderón se convierte en la cuarta baja que sufre Chivas de Guadalajara de cara al torneo Clausura 2024 de la Liga MX junto con las de Hiram Mier y el director técnico Veljko Paunovic, quien fue sustituido por Fernando Gago.

