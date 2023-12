Piero Quispe reafirma su entrega por los Pumas de la UNAM: “Voy a darlo todo”

El futbolista peruano Piero Quispe aterrizó el martes a la Ciudad de México, capital de México, para poder someterse a los exámenes médicos pertinentes y así convertirse en el nuevo refuerzo de los Pumas de la UNAM de la Liga MX; el mediocampista llega como parte de las nuevas incorporaciones con las que el equipo espera mantener el gran crecimiento que registró en el torneo Apertura bajo las órdenes de Antonio Mohamed.

En declaraciones ofrecidas a los diversos medios de comunicación de la nación azteca, Quispe detalló que se convenció de abandonar su natal Perú para viajar a México y unirse a las filas del cuadro universitario debido a la gran historia deportiva que posee; con esto confía en poder seguir desarrollando su carrera como jugador profesional y poder dar el anhelado salto a Europa para poder jugar contra los mejores del mundo.

“Yo creo que el club (lo convenció), es un club con bastante historia, que tiene una gran hinchada, pero voy a trabajar, voy a dar todo de mí para así poder lograr cosas con el club”, expresó el jugador en medio de un análisis sobre todos los sacrificios que tuvo que realizar para poder formar parte de la Liga MX.

“Esa es cosa del fútbol, dejar a la familia, dejar a tus amigos, a tu gente que siempre estaba contigo, pero esta es la vida de un futbolista. Yo sabía que podría pasar y pasó. Estoy muy orgulloso de mí, mis papás también, y todo esto lo hago por ellos, por el futuro de ellos. Como todo jugador, ser campeón. Vengo a dar todo de mí, con mucho trabajo y sacrificio, y con trabajo lo puedo lograr”, agregó el peruano al resaltar que su único objetivo es quedar campeón con los Pumas de la UNAM.

Quispe, de 22 años, resaltó además que se siente bastante emocionado por esta nueva etapa en su carrera deportiva y afirmó que su compatriota y exjugador del Morelia y de los Rojinegros del Atlas, Edison Flores, fue uno de los principales impulsores de haber aceptado este acuerdo con los felinos.

“Muy feliz, muy feliz por mí, feliz por conseguir el título allá en Perú, pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer acá y estoy con mucha mente positiva, mucha fe en Dios. De la Liga MX hay varios en la selección (peruana) que juegan acá. Lo veo, es un fútbol que hay muy buenos jugadores y yo siento que acá puedo encajar bien, como te digo nuevamente, voy a trabajar para así poder lograrme un lugar en el equipo. Con Edison, porque me despedí de él cuando fui al club, a la U, y nada, me dijo que dé todo de mí y que con trabajo y sacrificio se puede lograr cosas”, agregó.

Quispe apuesta por todo

Para finalizar el mediocampista, que viene de quedar campeón con el Club Universitario de Deportes en la liga de Perú, afirmó que tiene muy claros todos los objetivos en esta nueva etapa dentro del balompié mexicano y aseguró que dará todo lo que esté en sus manos para apoyar a los Pumas en cada uno de los partidos que dispute y así poder alcanzar la Liguilla y el título de campeón.

“Como te digo, voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso se gana con trabajo, no por venir de Perú y me van a querer, me van a tener que ver jugar y voy a dar todo de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe”, concluyó.

