Hombre en Michigan gana $100,000 con boleto de raspadito con el que perdió en primer intento

El boleto de raspadito de lotería con el que un hombre en Michigan perdió en un primer intento, lo llevó a ganar $100,000 dólares en el segundo.

Safa Behnam, literalmente, hizo de su pérdida una ganancia con un boleto de “500X Money Maker”.

Behnam obtuvo la ganancia días antes de su cumpleaños

El 30 de noviembre pasado, pocos días antes de su cumpleaños, el hombre de 45 años no obtuvo ganancia raspando el tiquete. Sin embargo, resultó ganador en el sorteo de segunda oportunidad.

Jugadores pueden ganar hasta $6 millones con 500X Money Maker

500X Money Maker es un raspadito de $50 mediante el que los jugadores pueden ganar hasta $6 millones.

Cada tiquete es elegible a un segundo sorteo en el que pueden ganar premios que van desde $500 hasta $100,000. Los jugadores pueden escanear los boletos de 500X Money Maker que no resultaron ganadores a través de la aplicación móvil de la Lotería de Michigan Lottery mobile hasta el 21 de junio para una segunda oportunidad de ganar. Un total de 10 sorteos se realizarán como parte de la promoción.

Behnam fue uno de los agraciados al optar por el segundo chance.

“Yo he estado jugando mucho el 500X Money Maker, esperando ganar uno de los premios mayores de $6 millones y luego escaneando la opción para no ganadores para una segunda oportunidad”, declaró Behnam a la Lotería Estatal de Michigan (MSL). “Yo vi un correo electrónico de la lotería diciendo que había ganado un premio de $100,000, pero yo pensé que era una estafa. Yo llamé a la oficina de la lotería para confirmer que era un correo ‘spam’, así que cuando me dijeron que era real, estaba impactado”, relató el afortunado.

53 millonarios con la Lotería Estatal de Michigan en el 2023

53 jugadores de la lotería en Michigan se volvieron millonarios este año, reveló la MSL.

El premio más cuantioso obtenido este año fue de $8.75 millones el 19 de agosto. La persona ganadora apostó a Lotto 47 y obtuvo el premio mayor.

La oficina reveló que el boleto ganador fue comprado por un hombre en Paris Spirits and Wine en Kentwood.

Los jugadores de la lotería obtuvieron unos $3,000 millones en premios en el 2023. S

