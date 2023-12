La Universidad de Wisconsin despide a rector después de que saliera a la luz su carrera porno

El miércoles pasado, la Junta de Regentes del Sistema de Universidades de Wisconsin tomó la decisión de despedir al veterano canciller Joe Gow de la Universidad de Wisconsin-La Crosse, tras descubrirse su carrera en la industria del entretenimiento para adultos junto a su esposa, Carmen Wilson.

Gow, quien había ocupado el cargo desde 2007, fue colocado en licencia administrativa remunerada “con efecto inmediato”, según un comunicado de prensa emitido por el sistema universitario.

La revelación de que Gow y Wilson, bajo los seudónimos “Geri y Jay Hart”, producían videos pornográficos y escribían libros sobre su experiencia en el ámbito adulto, provocó indignación en la universidad, según detalló NBC News.

Aunque utilizaron nombres ficticios para sus publicaciones en Amazon, como “Married with Benefits: Our Real-Life Adult Industry Adventures” y “Monogamia con beneficios: cómo la pornografía enriquece nuestra relación”, su identidad real no estaba oculta en perfiles de redes sociales, donde se autodenominaban “Sexy Happy Couple”.

Las redes sociales de la pareja anunciaban la disponibilidad de sus videos en plataformas como PornHub y OnlyFans.

Gow estudia opciones legales

La noticia generó fuertes críticas, como el presidente de las universidades de Wisconsin, Jay Rothman, calificando las acciones de Gow como “aborrecibles”, y la presidenta de UW System Regents, Karen Walsh, destacando el “desprecio imprudente” que mostró hacia su papel como canciller.

“La indignación por su comportamiento se evidencia en el voto unánime de la Junta de Regentes de la Universidad de Washington para destituirlo como canciller. Estamos alarmados y disgustados por sus acciones, que fueron total e innegablemente inconsistentes con su papel como canciller”, añadió Walsh.

Gow, quien había expresado su deseo de regresar a la docencia como profesor de comunicaciones, afirmó en una entrevista con NBC News que sus obras como ciudadano privado no mencionaban la universidad ni su carrera profesional.

Además, argumentó que su despido viola sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión.

El canciller destituido criticó la falta de debido proceso en su despido, señalando que se enteró a través de una carta que hacía referencia a “expectativas de comportamiento”.

Gow expresó su desconcierto ante la situación y mencionó su intención de explorar opciones legales para impugnar la decisión de la Junta de Regentes.

Ante las crecientes tensiones, Jay Rothman presentó una queja para revisar el estado de Gow en el cargo, solicitando una investigación externa mediante una firma de abogados. Gow, por su parte, considera “muy, muy preocupante” la solicitud de revisión y afirma que sus acciones están protegidas por la tenencia.

Este episodio no es la primera vez que Gow se ve envuelto en controversias relacionadas con material clasificado X. En 2018, según NBC News, enfrentó críticas y la negación de un aumento después de invitar a la actriz porno Nina Hartley a hablar en el campus como parte de un evento de la semana de libertad de expresión.

Con información de NBC News.

