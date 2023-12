Novak Djokovic confesó que Kobe Bryant evitó su retiro: “Siempre estuvo ahí cuando más lo necesitaba”

El tenista serbio Novak Djokovic es un confeso admirador de Kobe Bryant, ambos compartieron en varias ocasiones y compartieron grandes momentos.

Djokovic dominó con autoridad el circuito, alcanzando las cuatro finales de Grand Slam (tres victorias y una derrota a cinco sets con Alcaraz en Wimbledon) y apuntándose también las ATP Finals para cerrar una temporada más al frente del ranking mundial.

Y todo ello a los 36 años, lo que añade más mérito si cabe a sus logros. “Si acabo de jugar una de las mejores temporadas de mi vida, ¿por qué parar si continuo jugando muy bien a tenis? Conservo las ganas por competir y mi cuerpo responde”, señaló el serbio.

En su camino al éxito no todo han sido alegrías para el serbio, que también ha pasado por momentos muy duros. Uno de ellos tuvo lugar en 2017, cuando se perdió la segunda mitad de la temporada por culpa de unos problemas en el codo que le llevaron incluso a pensar en dejar el tenis.

Por suerte, en su camino se cruzó Kobe Bryant para darle ánimos y aconsejarle en un momento tan delicado. “Kobe siempre me ayudó cuando más lo necesitaba. Cuando me operaron del codo, mentalmente no estaba bien. Incluso pensé en dejar el tenis. Me animó, compartió su experiencia, me dio consejos” explicó.

Novak Djokovic muestra su playera en honor a Kobe Bryant luego de la final del US Open en septiembre pasado. /Foto: Clive Brunskill/Getty Images

Y es que la devoción de Djokovic hacia la malograda estrella de los Lakers. En enero de 2020, y con el accidente de Kobe todavía reciente, el serbio rompió a llorar en el Open de Australia. “Cuando necesité un consejo, ayuda, él estuvo ahí para mí”, recordaba en Melbourne el serbio a pregunta de John McEnroe rememorando la trascendencia del baloncestista en la carrera del serbio.

“Me inspiró a mí y a muchas personas en todo el mundo. Tenía una relación personal desde hace diez años. Era mi mentor, mi amigo, tengo el corazón roto desde que conocí lo que le pasó a él y a su hija”, aseguró entonces vistiendo un chándal en el que había un 24 inscrito.

Homenaje de Djokovic a Kobe Bryant

Novak Djokovic se consagró campeón del US Open 2023 y, por consiguiente, ganó su Grand Slam N°24. ¿Cómo decidió festejarlo? Con un homenaje a Kobe Bryant.

Djokovic, en el día que terminó con la “maldición” de Margaret Court y uno de los más importantes de su vida, no se olvidó de su gran amigo fallecido en un trágico accidente junto a su hija Gianna en 2020.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

En la ceremonia de premiación le preguntaron el motivo y el serbio dijo unas cálidas palabras en su memoria: “Pensé en hacer esto si ganaba el torneo, pero no se lo dije a nadie. Era una persona cercana, siempre hablaba acerca de la mentalidad ganadora. Siempre que lo necesite tuve su apoyo. 24 fue el número que utilizó cuando se convirtió en leyenda y creo que fue un lindo reconocimiento tenerlo hoy presente”.

