Paparazzi capta a Jennifer López caminando, con un bikini blanco, por la playa de St. Barth

Jennifer López se puso uno de sus bikinis blancos y se fue a disfrutar del buen clima del caribe en la playa de St. Barth. El paparazzi logró exponer los tremendos abdominales de “la diva del Bronx”, quien con 54 años de edad sigue siendo una de las mujeres más deseadas del mundo del espectáculo mundial.

Jennifer López fue captada en una famosa playa, caminando solita. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

No es secreto que ha sido JLo la personalidad que ha hecho que envejecer ya no sea como antes, que no represente una mala noticia para las féminas. Ahora ser mujer y adentrarse a los 40 y/o a los 50 años de vida ya no es lo que solía ser. Si bien es cierto la piel envejece, también es cierto que ahora existen formas de ralentizar el proceso sin la necesidad de cirugías, sino cuidando mejor de la piel con una alimentación balanceada y mejor hidratación, así como mejor protección contra los rayos solares.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron el año 2022. / Foto de Getty Images. Crédito: Presley Ann | Getty Images

Las imágenes las expuso, como era de esperarse The Grosby Group, en ellas podemos ver a la esposa de Ben Affleck tomando el sol, pero caminando en solitario por este paradisíaco lugar. Pero obviamente y recordando la tradición de JLo de recibir el año en países con climas cálidos, se sabe que junto a ella, probablemente están sus gemelos de 15 años, Maximilian “Max” David Muniz y Emme Maribel Muniz, hijos de su exmarido Marc Anthony, quienes según sus propias palabras son lo más importante para ella.

El año 2023 de Jennifer López

Este es un año que le ha dejado mucho éxito personal y profesional a Jennifer López. Se casó con Ben Affleck el año pasado, pero la forma en la que se ha ido construyendo su relación en este 2023 de cara a la prensa ha sido espectacular.

Jennifer López y Ben Affleck en un evento de la revista Elle. / Foto de Getty Images. Crédito: Michael Tran | AFP / Getty Images

Sus fans han podido ver muchas de sus dinámicas románticas en la alfombra roja, pero también los hemos podido observar completamente alejados del glamour, a las afueras de los restaurantes de comida rápida, disfrutando de intensas conversaciones con su esposo y pasando malos ratos con los paparazzi.

Por la foto ahora todos dicen que Jennifer López se puso grosera con los paparazzi. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

A nivel laboral la vimos estrenar la cinta “The Mother”, la cual contó con el 76 % por ciento de aprobación por parte de los usuarios de Google. Una película en la que la actriz y productora de cine demostró sus grandes habilidades en thrillers de acción.

