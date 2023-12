Jennifer López domina Netflix: su película The Mother, fue la más vista en la primera mitad del 2023

El 2023 está cerrando de la mejor manera posible para Jennifer López. Y es que luego de anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum y documental, “This Is Me… Now”, la cantante se anotó otro gran triunfo gracias a su más reciente película: The Mother.

La cinta, dirigida por la directora neozelandesa, Niki Caro, cuenta con la participación de Jennifer López como una madre y ex asesina que sale de su escondite para proteger a su hija. Fue estrenada el 12 de mayo de este año a través de la plataforma de streaming, Netflix, quien reveló recientemente el gran impacto que tuvo la película durante este 2023.

Gracias a la publicación del informe What We Watched, el cual responde a las exigencias del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) por obtener resultados más claros sobre el desempeño de las cintas en las que participan, The Mother fue la película original más vista de Netflix, al menos durante el primer semestre del 2023.

Jennifer López participará en 2024 en Kiss of the Spider Woman. Crédito: AFP / Getty Images

De acuerdo con el reporte, The Mother obtuvo una asombrosa cifra de 249,900,000 horas vistas durante este periodo. En la lista, también se hace mención a Luther: The Fallen Sun, protagonizada por Idris Elba, la cual consiguió el segundo sitio con 209,700,000 horas vistas. En tanto, en tercer lugar se ubica la última colaboración entre Chris Hemsworth y los hermanos Russo, Extraction 2, la cual obtuvo 201,800,000 horas de visualización.

La Reina del Sur también destaca

En el mismo reporte emitido por Netflix, también se mostró el “triunfo” de la serie de Telemundo y RTI Televisión, “La Reina del Sur”, la cual se convirtió en la serie en español más vista en Netflix durante el primer semestre del 2023.

La serie protagonizada por Kate del Castillo obtuvo más de 400 millones de horas vistas. Cabe resaltar, y de acuerdo con Netflix, que la gran cantidad de capítulos del show, más de 60, contribuyó en gran manera para que la serie alcanzara estos números.

De igual manera, es de destacar que “La Reina del Sur” venció a otras series de la talla de “Vikings”, “Breaking Bad” y “Emily in Paris” a pesar de no estar disponible en un gran número de territorios o países.

Jennifer López estrenará en 2024 su nuevo álbum This Is Me… Now. Crédito: AFP / Getty Images

Jennifer López iniciará el año con grandes trabajos

Además del lanzamiento de su nuevo álbum y un documental que acompañará al mismo durante el 2024, la cantante y bailarina profesional también formará parte de la tan esperada adaptación de la novela “Kiss of the Spider Woman”.

La también actriz encarnará a Aurora, una mujer imaginaria que sale de la mente de Luis Molina, un peluquero gay que permanece en prisión en Argentina por haber influenciado a un menor de edad.

Hasta el momento no se ha revelado si la cinta de López será una adaptación de la novela original de Manuel Puig, o se basará en el musical de Broadway. De igual manera, no se ha hecho público el resto del elenco. La cinta comenzará a filmarse a partir del primer trimestre del 2024.

