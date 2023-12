Como Neymar: Messi participará en crucero de Royal Caribbean por tres días en enero

La empresa Royal Caribbean International anunció que el futbolista Lionel Messi será el “Icon of Icon of the Seas” del nuevo barco de cruceros más grande del mundo.

Messi participará en la exclusiva ceremonia de bautizo del mega barco que tendrá lugar en enero de 2024 en Miami.

Luego de un semestre en el club norteamericano, el astro argentino combina su reputación por diversos logros en el fútbol con la creciente e innovadora compañía de cruceros.

“Me siento emocionado y honrado de unirme a la familia Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas. El barco redefine las vacaciones familiares con características increíbles nunca antes vistas, todas diseñadas para crear recuerdos duraderos”, dijo Lionel Messi, ícono oficial de Royal Caribbean.

Como parte de la tradición, Messi asistirá a la celebración del nombramiento como representante oficial en enero de 2024 en Miami, otorgando su bendición al nuevo barco, a la tripulación y a los millones de familias que crearán recuerdos inolvidables a bordo del barco en los años venideros.

“Con gran entusiasmo compartimos esta emocionante noticia sobre el nombramiento de Messi como ícono oficial de Icon of the Seas, que está a punto de transformar las vacaciones familiares. Messi, al ser el futbolista más premiado de la historia, personifica la excelencia y la búsqueda constante de innovación, valores que reflejan plenamente la experiencia que ofrece Icon of the Seas”, afirma Ricardo Amaral, CEO de R11 Travel, Distribuidor Exclusivo de Royal Caribe.

El nuevo barco Icon of the Seas ofrece 28 opciones diferentes de alojarse a bordo y de inicio realizará cruceros de 7 noches por el Caribe oriental y occidental desde Miami y visitará, de isla en isla, lugares como Philipsburg en St. Maarten; Costa Maya y Cozumel en México, y Charlotte Amalie en St. Thomas, además de un día relax en la isla privada que Royal Caribbean tiene en las Bahamas.

Además, en enero de 2024 el primer oasis sólo para adultos de la isla, Hideaway Beach, ofrecerá una completa experiencia con playa privada, piscinas, lugares donde beber y picotear algo, cabañas exclusivas y música en directo.

También será el primer barco de la naviera con tecnología de pila de combustible y propulsado por Gas Natural Licuado (GNL), el combustible marino más limpio.

