Jeni de la Vega dice si su relación con Eleazar Gómez terminó por las fotos de él con otro hombre

Jeni de la Vega se vio en el ojo del huracán desde el momento en el que inició una relación sentimental con Eleazar Gómez, debido a que en el año 2021 llegó a aceptar que golpeó a una expareja. Las cosas entre ellos parecían estar muy bien, a tal punto que el actor le pidió matrimonio.

Sin embargo, desde hace varias semanas se comenzó a rumorar el hecho que aparentemente habían llegado a su fin, aunque no fue hasta el pasado viernes cuando Jeni ofreció una entrevista exclusiva en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo y reveló detalles de su vida personal.

“Estamos separados, tomamos la decisión de separarnos un tiempo, soy humana, no soy perfecta y sé que todo mundo cometemos errores, yo también y creo que es de sabios reconocerlo… Siento que me adelanté, pero creo que es de sabio reconocer los errores y parar antes de uno seguir más, sin importar todo lo adelantado que estaba lo de la boda”, dijo durante la conversación.

De la Vega aprovechó para aclarar que el motivo de la ruptura sentimental no tiene nada que ver con la filtración de unas imágenes que se viralizaron a mediados del mes de diciembre tras un reporte de ‘Chisme No Like’, donde Eleazar se veía acompañado por Mario Sierra.

“No terminamos mal, no tiene nada que ver con esas fotos. Si ustedes ven las fotos, yo creo que son dos personas en una conversación completamente normal, pero luego la gente es muy amarillista y creo que tampoco es bueno y no voy a hablar cosas que no son”, agregó en el espacio matutino de Telemundo.

Jeni de la Vega dijo que no terminó con Eleazar Gómez por fotos con otro hombre. / Foto: Mezcalent.

Jeni aprovechó para aclarar que la causa que los llevó a dejar las cosas hasta ahí no tiene vinculación alguna con las cosas que lo envuelven de su pasado y donde predomina la denuncia por agredir a una mujer.

“Él nunca se portó mal conmigo, nunca fue violento, nunca tuvo ningún tipo de falta de respeto. Gracias a Dios, a mí me tocó una versión renovada y nunca hubo tal cosa, entonces me voy tranquila”, dijo.

